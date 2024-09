Yusuf Yazıcı è il marito di Melisa Asli Pamuk, l’attrice turca diventata celebre in Italia per il ruolo di Asu nella soap opera campione d’ascolti Endless Love. Un grande amore quello nato tra l’attrice e il calciatore della squadra francese Lille che lo scorso maggio sono convolati a nozze dopo un breve fidanzamento. Nel corso del 2023, Yusuf Yazıcı, calciatore della squadra francese Lille, ha ufficializzato sui profili social la storia d’amore con l’attrice Melisa Aslı Pamuk postando una serie di foto. Da quel momento i due hanno in diverse occasioni aggiornato i fan con video e foto, anche se preferiscono di gran lunga maniere la massima discrezione sulla loro vita privata e sentimentale. I due, infatti, vivono la loro relazione lontano dal clamore mediatico e dall’occhio del gossip e la conferma arriva proprio nel giorno delle nozze.

Melisa Asli Pamuk e il fidanzato Yusuf Yazıcı hanno pronunciato il fatidico “si” nella magica e romantica Parigi circondati dall’affetto di amici e parenti. Yusuf Yazıcı, calciatore della nazionale turca e attualmente in forza al Lille, e la bellissima Asu di Endless Love si sono sposati a Parigi e pochi giorni dopo il matrimonio sono spuntate in rete le foto.

Chi è Yusuf Yazıcı, il marito di Melisa Asli Pamuk?

Non solo, Melisa Asli Pamuk e il marito Yusuf Yazıcı dopo il matrimonio ha annunciato anche di essere in attesa del loro primo figlio. Che dire: una bellissima favola d’amore quella tra Melisa Asli Pamuk e Yusuf Yazıcı che presto diventeranno anche genitori.

Ma chi è Yusuf Yazıcı, il marito di Melisa Asli Pamuk? Centrocampista offensivo di piede mancino, Yusuf è un campione di calcio che si è fatto apprezzare in campo per il controllo della palla, ma anche per la capacità di tiro e negli inserimenti. Classe 1997, Yusuf è nato e cresciuto a Trebisonda e ha soli 18 anni ha debutto nella prima squadra di calcio. Oggi il calciatore turco è di ruolo come centrocampista della nazionale turca.

