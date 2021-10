Yvonne Sciò chi è?/ Dallo spot SIP “Mi ami? Ma quanto mi ami?” a Non è la RAI

Non è la Rai per Yvonne Sciò fu un importante trampolino di lancio

Yvonne Sciò è tra le ospiti della nuova puntata di Oggi è un altro giorno. Attrice e modella, è spesso ospite delle trasmissioni televisive tra cui Detto Fatto, il programma di Raidue condotto da Bianca Guaccero. Yvonne Sciò, nel corso degli anni, è riuscita a costruire una brillante carriera. La popolarità per Yvonne Sciò arrivò con il famoso spot della Sip in cui pronunciava una frase che ha fatto la storia della pubblicità italiana ovvero “Mi ami? Ma quanto mi ami? E mi pensi? E quanto mi pensi?”. Un punto di partenza che l’ha poi portata a lavorare come attrice e modella e a conquistare ulteriormente il cuore degli italiani come una delle ragazze di Non è la Rai.

Lavorare nel programma di Gianni Boncompagni è stato un grande trampolino di lancio per la Sciò che, in seguito ha lavorato nel mondo del cinema e delle serie tv americane. Ha recitato in due episodi della sitcom “La tata” al fianco dell’attrice Fran Drescher e nel film “Layover – Torbide ossessioni” accanto David Hasselhoff per poi scoprirsi anche regista.

Yvonne Sciò: vita privata top secret

Dell’esperienza vissuta a Non è la Rai, Yvonne Sciò, ai microfoni di Storie Italiane, nel 2019, ha raccontato: “Gianni era un uomo speciale che ti chiedeva delle cose sempre completamente diverse, mi faceva sempre delle domande, chiedeva cose diverse, era molto curioso che è un segno di intelligenza. Gli volevo davvero bene”. Nonostante l’enorme successo, Yvonne Sciò ha sempre protetto la propria vita privata. Di lei si sa che è diventata mamma Isabella Beatrice, nata nel 2008 e frutto dell’amore con l’ex marito Stefano Dammico. Attualmente, tuttavia, non si sa se sia single o sia felicemente innamorata.

Presente sui social, Yvonne Sciò condivide tante cose della propria vita preferendo, però, proteggere la sfera più privata. Nel salotto di Serena Bortone si lascerà andare aprendo i cassetti dei ricordi e raccontando dettagli inediti della sua carriera e della sua vita sentimentale?



