Yvonne Sciò “Mi bullizzavano perché nata in Texas”/ “Mia figlia mi ha cambiato molto”

Yvonne Sciò è intervenuta in qualità di ospite nel salotto televisivo di “Oggi è un altro giorno”, la trasmissione di Rai Uno condotta da Serena Bortone. La showgirl ha raccontato che “adesso vivo insieme a mia figlia e al mio fidanzato, per tanto tempo non sono stata libera. Sono nata in Texas, a scuola mi prendevano in giro, dicevano che ero nata sotto un cavallo… Per questo celavo a tutti le mie origini statunitensi”.

Per la Sciò la carriera da attrice è iniziata prestissimo, ma a scuola “mi sf*ttevano perché vivevo con le suore, in quanto mia mamma voleva che imparassi francese. Non facevo certo la vita che fa oggi mia figlia, non uscivo mai. Poi i miei divorziarono quando avevo sedici anni e io soffrii molto”. Approdò anche a “Non è la Rai”, dove “pensavo di non essere all’altezza, ero insicura. Oggi sono regista e attrice, però ho sempre voluto il senso della libertà”.

YVONNE SCIÒ: “MIA FIGLIA MI HA CAMBIATO MOLTO”

Nella sua vita si è impegnata anche nel settore dei documentari, ma la vera svolta per Yvonne Sciò è arrivata con la maternità, come confidato in diretta di fronte alle telecamere Rai: “Mia figlia mi ha cambiato molto, mi ha reso una persona migliore”. Un rapporto intenso con la sua primogenita, parlando della quale l’attrice ha faticato a trattenere le lacrime e a celare la commozione.

Oggi Sciò è anche testimonial del FAI (Fondo per l’Ambiente Italiano) e ha promosso le giornate d’autunno del prossimo fine settimana (16 e 17 ottobre): “L’Italia all’aperto, nella natura è meravigliosa, la nostra storia è incredibile. Dopo la pandemia c’è la voglia di rivedere il nostro Paese”. Peraltro, la donna è molto attiva nel settore ecologico e si muove in bicicletta, mantenendosi peraltro in splendida forma. Infine, una rivelazione: “Nella vita sono stata molto amata, ma anche molto odiata. Succede…”.

