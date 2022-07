Z la formica/ Su Italia 1 il film della Dreamworks Pictures

Z la formica sarà trasmesso oggi, domenica 24 luglio, su Italia 1 a partire dalle 16.30. Si tratta di un film d’animazione del 1998, distribuito da UIP Cic Video e prodotto da Dreamworks Pictures, Pacific Data Images. La regia è di Eric Darnell, in diciasette anni di carriera ha diretto cinque film tra cui quelli della saga di Madagascar.

Ad affiancarlo alla regia c’è Tim Johnson, in 60 anni di carriera ha diretto 6 film di cui una buona parte di animazione. Z la formica ha ottenuto una nomination BAFTA nel 1999 come migliori effetti speciali. Le voci originali dei personaggi sono: Z (Woody Allen), Bata (Sharon Stone), Weaver (Sylvester Stallone), Mandibola (Gene Hackman), la Regina (Anne Bancroft), colonnello Curter (Christopher Walker). Il film di animazione è stato prodotto dalla DreamsWorks che è la casa cinematografica di Steven Spielberg.

Z la formica, la trama del film

Il film racconta la storia di Z la formica, una formica operaia sempre indaffarata e poco soddisfatta della sua vita. Mentre sta lavorando insieme ai suoi compagni alla realizzazione di un nuovo formicaio, capisce di essere una formica come tante e di non avere la possibilità di realizzarsi. Una sera, mentre è in locale per trascorrere qualche ora piacevole, conosce Bala, una futura formica regina. Per conquistare il suo cuore, si sostituisce a Weaver, l’amico soldato al solo scopo di partecipare alla sfilata militare e farsi vedere dalla sua bella.

Il comandante Mandibola, che comanda le forze militari, è intenzionato a privare del potere la Regina, allagare il formicaio, uccidere tutte le formiche salvando solo quelle guerriere. Il generale ordina alle truppe reali di duellare con le termiti, che vincono la battaglia. Z che si trova nel mezzo dello scontro si defila e riesce a salvarsi. Quando torna a casa viene accolto da eroe, ma quando si scopre che ha barato viene condannato a morte.

Per salvare la pelle, decide di rapire la principessa, ma mentre sono in viaggio verso Insettopia, Bala si innamora di Z. Intanto il colonnello Cutter e braccio fidato di Mandibola, si mette alla ricerca dei fuggiaschi e riesce a riportare a casa la principessa. Z decide di liberare Bala e tornando nel formicaio scopre il piano diabolico di Mandibola, ossia di voler sterminare tutte le formiche. Il protagonista cerca in tutti i modi di avvisare le formiche del rischio che stanno correndo, ma il suo sforzo è vano e mentre l’acqua comincia a entrare nel formicaio, Z e Bala escogitano un piano geniale per mettere tutti in salvo.

Il video del trailer di Z la formica













