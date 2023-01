Zack cane eroe/ Su Rai 1 il film con August Maturo

Zack cane eroe, film di Rai 1 diretto da Lynn Roth

Zack cane eroe va in onda su Rai 1 per la prima serata di oggi, mercoledì 25 gennaio, a partire dalle ore 21:25. Si tratta di un film realizzato nel 2020 grazie ad una co-produzione tra stati d’America ed Ungheria mentre la distribuzione nelle sale cinematografiche italiane è stata gestita dalla Eagle Pictures. La regia del film Zack cane eroe è stata affidata Lynn Roth il quale si è occupato anche della stesura del soggetto della sceneggiatura mentre le musiche sono state firmate da Wlad Marhulets.

Nel cast del film Zack cane eroe sono presenti tra gli altri August Maturo, Ken Duken, Ayelet Zurer, Adam Porogi e Lois Robbins. Tra i principali protagonisti di questo film c’è dunque il giovane attore americano August Maturo nato il 28 agosto del 2007 diventato famoso per aver lavorato lungamente su Disney Channels. La sua prima esperienza con la recitazione è rifatta nel 2012 al sole cinque anni quando ha preso parte al film televisivo Applebaum.

Nel 2018 invece è stato inserito nel cast della pellicola The Nun, nel 2019 ha fatto parte del progetto Shepherd: The Story of a Jewis Dog e nel 2021 ha recitato per la pellicola Slapface con il ruolo di Lucas. Però e soprattutto in televisione che ha dato il meglio recitando in numerose serie televisive tra cui Raising Hope, Bones, Suburgatory, The Odd Couple e Teachers.

Zack cane eroe, la trama del film

La pellicola Zack cane eroe è ambientata durante la Seconda Guerra Mondiale ed in particolare nella città di Berlino in Germania con un ragazzino di nome Joshua il quale essendo ebreo ha tantissimi motivi per cui temere per la sua incolumità. Joshua è molto brillante nelle sue attività e soprattutto trascorre gran parte delle giornate stando insieme al suo amatissimo pastore tedesco a cui ha voluto dare il nome Zack.

Purtroppo per lui la situazione peggiora drammaticamente dopo la promulgazione delle leggi razziali di Norimberga per cui le SS mettono in atto l’attività voluta dal Reich ed in particolare sottraggono il cane al povero ragazzino e lo addestrano per i campi di concentramento. Il cane essendo un pastore tedesco dovrebbe essere utilizzato con lo scopo di attaccare tutti gli ebrei che sono detenuti nei campi di concentramento e fare in modo che questi si radunino in precisi punti.

Purtroppo anche la situazione del piccolo Joshua non è delle migliori perché viene deportato in un campo di concentramento dove però per un bellissimo colpo di fortuna ritrova il suo fedele amico che a sua volta lo riconosce anche grazie al suo inconfondibile profumo.

Naturalmente i ricordi del passato cambiano completamente il modo di porsi del cane che non riuscirà mai ad attaccare il suo vecchio padrone anche per affetto che li legava. Joshua capisce che il suo cane potrebbe essere un prezioso alleato per poter mettere in piedi una meravigliosa avventura verso la libertà e la salvezza. Infatti tenteranno di fuggire dal campo di concentramento ma non mancheranno nemmeno le difficoltà.











