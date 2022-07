Zagadou alla Roma?/ Calciomercato news, primi contatti con l’entourage del difensore

Calciomercato news, avviati i contatti per portare Zagadou alla Roma

Le chances di vedere Dan-Axel Zagadou alla Roma entro la fine di questa sessione di calciomercato estivo sembrano essere molto buone secondo le indiscrezioni più recenti emerse nelle ultime ore. Stando a quanto riportato dalla redazione di Sky Sport, i giallorossi avrebbero appunto preso in considerazione il profilo del ventitreenne francese per sistemare il reparto arretrato a disposizione di mister José Mourinho in vista della prossima annata calcistica.

Già accostato all’Inter nelle scorse settimane, è cresciuto nel settore giovanile del Paris Saint-Germain, con cui ha anche esordito in Ligue 1, ma ha giocato con la maglia del Borussia Dortmund tra il 2017 ed il 2022 segnando quattro reti in 85 apparizioni complessive. Concluso il rapporto con i gialloneri, Zagadou è attualmente svincolato dal primo di luglio ed è in attesa di trovarsi una nuova sistemazione.

Calciomercato news: Zagadou alla Roma, affare a parametro zero

L’arrivo di Zagadou alla Roma potrebbe essere un tassello importante nell’ottica di miglioare la difesa in questo luglio di calciomercato. Nella scorsa stagione ha raccimolato appena 19 presenze tra campionato e coppe varie a causa di qualche infortunio di troppo tra Coronavirus guai ad un ginocchio. Nella settimana alle porte potrebbero arrivare novità importanti al riguardo.

