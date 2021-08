Zakaria alla Roma?/ Calciomercato news, lo svizzero rinforzerebbe il centrocampo

CALCIOMERCATO NEWS, DENIS ZAKARIA ALLA ROMA

I giallorossi stanno valutando diversi profili per potenziare l’organico da mettere a disposizione di mister Mourinho e per il centrocampo in queste ore si parla molto del possibile approdo di Denis Zakaria alla Roma. Già accostato ad altri club della Serie A come l’Atalanta ed il Napoli, Zakaria gioca nel Borussia Monchengladbach con cui il contratto scadrà fra un anno, ovvero nel giugno del 2022, aspetto questo che apre virtualmente la strada ad eventuali pretendenti come la società capitolina. Stando alle indiscrezioni provenienti dal Romanista e riportate dal Corriere dello Sport, il dirigente romanista Tiago Pinto nei giorni scorsi avrebbe incontratto a Londra il procuratore Fali Ramadani per appunto sondare il terreno riguardo l’eventuale acquisto di Zakaria, che sarebbe valutato non meno di 20 milioni di euro nonostante il contratto in scadenza.

CALCIOMERCATO NEWS, PIACE ANCHE ALL’ATALANTA

Le chances di vedere Denis Zakaria alla Roma potrebbero aumentare nei prossimi giorni di questo calciomercato estivo. Nella passata stagione Zakaria è stato in grado di collezionare una rete ed ha fornito un assist vincente per i suoi compagni in 32 presenze complessive tra campionato e coppe varie con la maglia del Borussia Monchengladbach. Secondo le rivelazioni più recenti, lo stesso calciatore avrebbe dato il via libera per trasferirsi nella Capitale e si attende ora la possibile offerta concreta da parte della Roma.

