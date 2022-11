Zanicchi, gaffe a Ballando “Danza del ventre? Ottima per stitichezza”/ Poi hot sul marito “Visto video porn*”

Iva Zanicchi, gaffe a Ballando con le stelle sulla danza del ventre: “Ottima per la stitichezza”

Iva Zanicchi regala perle e divertimento anche nel corso della puntata di Ballando con le stelle 2022 del 19 novembre. A inizio puntata le concorrenti donne sono chiamate ad esibirsi in una prova speciale: una danza del ventre su una musica svelata solo al momento dell’esibizione. È dopo la performance che la Zanicchi si scatena poi in battute e racconti piccanti.

Prima un’osservazione che riguarda proprio la danza del ventre: “Non è che tutte le sere quando ricevete vostro marito dovete fare la danza del ventre, però aiuta! – spiega la cantante, che poi motiva – Se soffrite di stitichezza questa danza vi aiuta, perché ti muovi tutto! Non è una brutta roba perché la facciamo tutti!”

Iva Zanicchi chiede poi di poter raccontare una barzelletta che, in realtà, è il racconto di una cosa realmente accaduto a lei e al compagno Fausto Pinna: “È una cosa vera…” precisa infatti. Poi via al racconto: “Una sera arriva, io sono infantile, amo i cartoni animati, però lui arriva e mi dice ‘Guarda Iva, io ho un filmino… uno di quelli un po’…’. Io gli dico ‘Come ti permetti! A me? Porti quelle sconcerie lì? Io non lo voglio vedere!’ Poi però per accontentarlo mi sono messa sul divano, è partito il filmino… Io non ho mai visto un lavoro così, non credevo esistessero certe cose…” Così la battuta finale: “Dopo un po’ sai, la carne è debole, mi sono sentita un po’ accaldata e gli ho detto ‘Perché non andiamo a letto?’ Lui mi ha risposto: ‘Vai avanti te che voglio vedere come va a finire!'”

