Zaniolo al Bournemouth?/ Calciomercato, la Roma lo terrebbe fuori rosa fino a giugno

Calciomercato news, ore calde per il passaggio di Zaniolo al Bournemouth

Il weekend di calciomercato che sta per cominciare potrebbe essere decisivo per il passaggio di Nicolò Zaniolo al Bournemouth. Il giocatore della Roma era stato accostato con insistenza al Tottenham ma i giallorossi non hanno trovato l’intesa con i londinesi dato che questi non hanno mai offerto garanzie convincenti riguardo all’obbligo di riscatto ed in Italia la squadra maggiormente interessata ad aggiudicarselo rimane il Milan.

Zaniolo al Milan?/ Calciomercato: Tottenham alla finestra, il commento del ct Mancini

Le offerte di cui si era vociferato da parte di altri club inglesi quali Newcastle e West Ham non si sono concretizzate e adesso la Roma sembra essere pronta a porre un ultimatum al suo calciatore, stufa anche della situazione che si è creata da un paio di settimane sebbene i rumors del suo addio risalgano già alla scorsa estate.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Riecco Nacho, incognita Shomurodov. Vina e Zaniolo...

Calciomercato news, Zaniolo al Bournemouth anche se vorrebbe il Milan

Il trasferimento di Zaniolo al Bournemouth sarebbe al momento frenato dalla scarsa convinzione dello stesso ex interista nel voler accettare di andare a giocare sì in Premier League ma in una squadra che sta lottando per non retrocedere nella Football League Championship. Secondo le indiscrezioni più recenti, il Bournemouth avrebbe in ogni caso proposto ben 4 milioni di euro di stipendio a stagione per convincere Zaniolo proponendo alla Roma 30 milioni di euro più bonus e cioè una cifra simile alla valutazione effettuata da Tiago Pinto e dai suoi collaboratori.

ZANIOLO AL TOTTENHAM?/ Calciomercato, per Mourinho resta a Roma ma occhio al Milan

Calciomercato news, Zaniolo al Bournemouth o con la Roma non giocherà

Le chances di vedere Zaniolo al Bournemouth potrebbero dunque crescere nelle prossime ore nonostante il giocatore preferisca il Milan come prossima tappa per la sua carriera. Stando a Il Messaggero, i rossonero dovranno però effettuare un rilancio sostanzioso rispetto alla proposta iniziale da 23 milioni di euro e la Roma ha fatto sapere a Zaniolo che potrebbe non giocare più per il resto della stagione nel caso in cui dovesse rimanere nella Capitale.











© RIPRODUZIONE RISERVATA