Zaniolo, cori contro la mamma in Lazio-Roma/ Francesca Costa attacca su Instagram

Un derby da grande protagonista quello vissuto ieri da Nicolò Zaniolo in Lazio-Roma, al netto dei cori piovuti contro la mamma Francesca Costa col chiaro intento di infastidirlo. Lei dal canto suo ha deciso di contrattaccare su Instagram con un post dedicato proprio al figlio:”Agli insulti cantati da individui così educati le cui madri saranno orgogliose di loro …tu hai risposto …sul campo nel miglior modo possibile …uomo partita Sky ….e la mamma di zaniolo è’ così orgogliosa di essere tua mamma che non serve dire altro …avanti così tu sei vita“. Parole che hanno dato vita ad una serie di botta e risposta con i followers della mamma di Zaniolo. Un utente ha infatti replicato:”Il coro “la mamma di zaniolo è una p…ana” è goliardia da stadio, fu fatto anche per la mamma di De Rossi… Non vedo cosa ci sia da scioccarsi, si faccia una risata! Piuttosto mi sarei aspettato la stessa solerzia nel segnalare il comportamento delle Iene durante un loro servizio“. La mamma di Zaniolo ha risposto a tono…

INSULTI A MAMMA ZANIOLO IN LAZIO-ROMA

Francesca Costa ha replicato:”Io ridevo eccome …e più vedevo mio figlio che giocava e come giocava ridevo ancora di più ….poi la goliardia e’ un’altra cosa bisogna essere in grado di sapere cosa significhi prima di inserirla a caso …le Iene sono satirici e pongono tutto sul doppio senso, non mi hanno appellata in nessun modo volgare come avete fatto ma stare a spiegare le solite cose e non essere ancora capita e’ assurdo…cose così elementari al volo si dovrebbero capire“. L’utente ha insistito:”Signora mi permetta di dire che il servizio delle iene è stato volgarissimo, incentrato su doppi sensi che a me avrebbero infastidito e non poco. Detto questo nessuno pensa che lei sia una poco di buono ma negli stadi queste cose ci sono e sempre ci saranno..“. Ma la mamma di Zaniolo è inflessibile:”I doppi sensi sono una cosa beh diversa ed io sono stata allo scherzo conoscendo il programma da casa …i cori sono altro ma ripeto per la 100esima volta potete urlare ciò che più vi fa stare bene …se ne siete orgogliosi l’importante è’ che Nicolò abbia dimostrato che manco vi sta a sentire …quello che volevo evidenziare con il post e’ questo …voi continuate pure a chiamarmi come più vi piace”





