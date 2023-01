Zaniolo lascia la Roma?/ Calciomercato, Pinto: “Situazione difficile ma c’è tempo”

Calciomercato news, Nicolò Zaniolo potrebbe ancora lasciare la Roma

Il tormentone di calciomercato legato all’addio di Nicolò Zaniolo alla Roma sembra destinato a tenere banco fino alle fine di questa sessione di calciomercato invernale. Il giocatore italiano ha rifiutato l’offerta del Bournemouth poichè non convinto dal progetto nonostante la società giallorossa avesse trovato l’intesa con il club inglese riguardo a cifre e modalità del trasferimento. Il Milan rimane attento all’evolversi della situazione ma potrebbe prenderlo a costi più contenuti ed in prestito.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Niente da fare per Tadic, piacciono due elementi dell'Empoli

Interpellato da DAZN, il general manager romanista Tiago Pinto si è espresso così in merito a questa vicenda: “Tutti hanno capito bene quello che è successo. Nicolò ha chiesto alla società di andare via, noi abbiamo provato a trovare una soluzione col suo procuratore. Questa soluzione è arrivata, ma in questo momento Nicolò magari non è molto contento della soluzione. Noi siamo tutti un po’ in difficoltà perché questa soluzione l’abbiamo trovato per la richiesta del giocatore. Con tutti i paletti che abbiamo del Fair Play Finanziario non siamo una società che può avere il ‘no’ di Zaniolo e poi prendere altri giocatori. Ci sono ancora 48 ore, vediamo ciò che succede, ma non voglio allungarmi sul tema. E’ una situazione veramente difficile per la società”.

ZANIOLO AL BOURNEMOUTH?/ Calciomercato, Roma esasperata. Mourinho: "Purtroppo è qui"

Calciomercato news, anche per Mourinho Zaniolo deve lasciare la Roma

Il dirigente della Roma Tiago Pinto crede quindi che sia ancora possibile la partenza di Nicolò Zaniolo in questo finale di calciomercato. Il portoghese ha aggiunto: “Ora ci sono 48 ore alla fine del mercato, io a fine mercato ci metto sempre la faccia e risponderò a tutte le domande. Gli interessi della Roma vengono messi sopra tutto e io cerco di fare questo ogni giorno. Spero che tutti pensino lo stesso. La proprietà negli ultimi due anni e mezzo ha fatto tanto per la società e per i giocatori”.

Anche il tecnico giallorosso José Mourinho ha ribadito il concetto espresso in conferenza stampa alla vigilia del match col Napoli dopo la gara persa al Maradona: “Io voglio gente che vuole vuole giocare nella Roma e che sia disponibile. Quando non stai bene nella famiglia devi andare via e trovare una soluzione. La famiglia è fatta da gente con cui vuoi stare”.

Mourinho in Premier League?/ Calciomercato news, per gli inglesi può lasciare la Roma

© RIPRODUZIONE RISERVATA