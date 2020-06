Zaniolo lascia la Roma?/ Rombola: “Il club non lo cederà e la Juve…” (esclusiva)

Pubblicità

Una situazione ancor tutta da definire quella di Nicolò Zaniolo, in vista della prossima finestra di calciomercato. In questi giorni la Roma ha fatto sapere che non ha alcuna intenzione di cedere il giocatore e lo stesso giovanissimo talento di Trigoria non pare desideroso di svestire la maglia giallorossa. Pure non si possono ignorare le tante voci di calciomercato che vedono Zaniolo lasciare la Roma in vista della prossima stagione della Serie A, come pure i tanti problemi economici che sta vivendo proprio la società della Capitale, che con i conti in rosso, non si può escludere che verrà presto costretta a cedere qualche pezzo pregiato dello spogliatoio di Fonseca. In vista della ripartenza del campionato facciamo dunque un po’ di chiarezza sul futuro di Zaniolo con l’operatore di mercato Antonio Rombola: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Zaniolo resterà alla Roma? Penso che attualmente la cessione di Zaniolo non sia molto probabile. In effetti non sarebbe neanche vantaggioso da parte della Roma venderlo proprio perchè il Covid ha cambiato radicalmente anche la situazione del mercato abbassando i prezzi dei cartellini dei giocatori. Se si pensa ad esempio che Icardi è stato preso dal Paris Saint Germain per 50 milioni mentre tre mesi fa valeva 80 milioni di euro si capisce come stiano effettivamente le cose!

Una situazione anche paradossale quella della società giallorossa non ancora ceduta da Pallotta. Anche qua il Covid è stato decisivo. Pallotta aveva già trovato un accordo con Friedkin, l’imprenditore statunitense. Poi con l’arrivo del Covid la trattativa è cambiata con un’offerta al ribasso di Friedkin che Pallotta non ha accettato. Ora la situazione è bloccata e bisognerà vedere cosa succederà dopo la fine del Coronavirus per capire in che modo e a chi sia ceduta la Roma.

La Juventus prossimo club di Zaniolo? L’offerta dei bianconeri convincerà Pallotta? Zaniolo potrebbe partire solo per sessanta milioni di euro, una cifra simile. Credo però che la Juventus in questo momento non sia disposta a offrire così tanto.

Si potrebbero inserire altre squadre, per esempio l’Inter? No anche perchè sarebbe una minestra riscaldata, un ritorno all’Inter di Zaniolo. Cosa quindi non ideale.

Possibilità di andare anche all’estero? Il giocatore preferisce in questo momento stare in Italia, nel nostro campionato piuttosto che andare all’estero.

Crede che Zaniolo possa diventare un fuoriclasse… Adesso è troppo presto per dirlo Zaniolo ha solo 20 anni, è molto giovane. Sicuramente è uno dei nostri tre quattro calciatori più forti, un talento molto valido. Ritengo però che Tonali gli sia superiore…

(Franco Vittadini)



