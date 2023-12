Zanni (Lega) “Mes? Sbloccato tesoro da 100 miliardi”/ “Con Patto di stabilità preso tempo fino al 2027”

Per Marco Zanni il no alla ratifica del Meccanismo europeo di stabilità (Mes) alla Camera una vittoria della Lega. «Per primi, con più forza e più argomentazioni, abbiamo condotto la battaglia contro questo strumento inusuale», dichiara a La Verità. L’europarlamentare, presidente del gruppo europeo Identità e Democrazia, definisce il Mes uno strumento «inutile» nel migliore dei casi e «dannoso» nel peggiore. D’altra parte, è consapevole dell’importanza che il tema abbia per il Pd: «Ironicamente ho scritto che il Pd voleva ripartire dal Mes con la speranza di avere di nuovo la possibilità di tornare a governare senza passare per le elezioni». Ma gli italiani hanno altre priorità per Zanni, secondo cui il Parlamento si è espresso rispecchiandola. L’auspicio è che l’argomento non torni d’attualità. «È l’occasione per le istituzioni europee di mettere la parola fine su questo strumento che non è utile».

Quel che bisogna fare per Zanni è aprire un dibattito su come sfruttare le risorse bloccate all’interno del Mes. «Si tratta di circa 100 miliardi, che non sono pochi. Si potrebbe cominciare a parlare di una politica europea per gli investimenti. Nei vari tavoli che sono aperti». Zanni ricorda che nessuno dei partiti all’interno del gruppo europeo Identità e Democrazia ha votato a favore del Mes: «C’è unità di intenti sul fatto che nessuno deve pagare per crisi bancarie di altri Paesi. Siano le stesse banche a pagare. Dal 2014 entrerà a regime pieno il fondo di risoluzione unica, sono 60 miliardi che servono proprio alle crisi bancarie. Soldi a cui hanno contribuito anno dopo anno le banche dell’Eurozona».

“PATTO DI STABILITÀ? NEGOZIATO DA PORTARE AVANTI”

Nel gruppo Identità e Democrazia non ci sono divisioni riguardo il Mes, «uno strumento di coercizione usato da alcune istituzioni europee». Nell’intervista a La Verità, Marco Zanni evidenzia che sono «d’accordo sul fatto che ai nostri bilanci nazionali farebbe comodo riprendere le quote versate fin qui». Eppure, il ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti avrebbe approvato il Mes. «La verità è che il Mes è un tentativo raffazzonato per non voler usare strumenti che solitamente si usano sia nelle crisi bancarie sia nelle crisi del debito pubblico: le banche centrali e le tesorerie». Questo Giorgetti lo sa, sottolinea Zanni: «Sono convinto che avendo negoziato il Patto di stabilità, in una logica di pacchetto, visto che l’accordo non è stato pienamente soddisfacente, non era possibile per l’Italia fare un sacrificio approvando la riforma del Mes».

A proposito del Patto di Stabilità, si poteva fare di più per Zanni: «Si è comprato del tempo fino al 2027 per poi vedere come andranno le cose. Dalle prime stime tanti governi non riusciranno a rispettare le prospettive di manovra e di rientro in una situazione in cui abbiamo bisogno di tanti investimenti e interventi anche attraverso le casse pubbliche». L’europarlamentare leghista ritiene che la partita non sia affatto finita: «Credo ci sarà ancora un negoziato da portare avanti e credo che ci voglia flessibilità aggiuntiva per dare credibilità al Patto stesso e per evitare il rischio, come nella vecchia versione, che ci siano regole che non vengono rispettate. Credo quindi che ci sia ancora del lavoro da fare».











