Zanzare e Dengue, come difendersi?/ Dalla zanzariere alla scelta del colore dei vestiti: tutti i trucchi

Marco Benedetti, presidente di imprese disinfestazione, è stato ospite stamane di Uno Mattina per parlare delle zanzare, problema che si ripropone ogni anno con l’arrivo del caldo. Quest’anno c’è anche la questione Dengue, infezione causata proprio dall’insetto, che sta registrando numerosi casi in Sud America. “La Dengue – spiega Benedetti in diretta tv – viene trasmessa da una zanzara che non è ancora molto presente. il discorso della trasmissione dei virus è molto importante soprattutto nei paesi tropicali dove dai 100 ai 400mila persone vengono punte ogni giorno, in Italia c’è uno stato di allerta soprattutto per chi lavora o va in vacanza in questi paesi, ci sono due circolari del ministero della salute per mettere in pratica tutte le attività di contrasto alle zanzare”.

Ma come possiamo difenderci? “La prima cosa importante è la zanzariera, la prima barriera per evitare che entrino in casa. Poi abbiamo degli strumenti come gli elettroemanatori, i classici fornelletti o strumenti che emettono una sostanza formando una barriera, possono essere posizionati vicino alle finestre”. C’è anche una sorta di “fucile”, “Uno strumento che noi professionisti usiamo per la lotta alle larve. Invece per i sottovasi c’è un prodotto granulare che possiamo mettere nei contenitori dove c’è acqua. Nei sottovasi andiamo a posizionare sassolini e argilla, forma un effetto barriera creando un ostacolo per la deposizione delle uova da parte delle zanzare”.

ZANZARE, OCCHIO AI COLORI DEI VESTITI E NON SOLO

Un’altra strumentazione particolare è una sorta di contenitore con una ventola: “All’interno c’è un prodotto che emula l’anidride carbonica, vengono attirate all’interno, c’è un sacchetto che le cattura, ed è un metodo naturale”. Ci sono anche i famosi rimedi della nonna, come ad esempio l’aglio: “Che penso sia più un effetto scaramantico – commenta l’esperto – sono prodotti ecologici ed eco compatibili ma i prodotti naturali devono essere comunque registrati dal ministero della salute per poter essere impiegati in ambito esterno. I gerani funzionano, è l’unica sostanza che fa effetto barriera, come repellente”.

No al rosmarino, mentre la citronella: “L’effetto del calore quando l’accendi fa un effetto barriera ma non sempre, perchè bisognerebbe metterne un quantitativo molto grande”. Sui colori dei vestiti infine: “Influenzano notevolmente, dal nero al blu non li dobbiamo impiegare, mentre i colori coloniali e il bianco sono quelli più consigliati”.











