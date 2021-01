Zayn Malik compie 28 anni e pubblica il numero di telefono/ Fan in tilt per…

Zayn Malik, oggi 12 gennaio, compie 28 anni. Per l’ex One Direction è un compleanno davvero speciale perchè è il primo da papà. Il cantante, infatti, è diventato padre per la prima volta poco tempo fa e, insieme alla compagna Gigi Hadid, è pronto a spegnere le 28 candeline. Oltre a ricevere gli auguri da parte dei suoi fan, Malik ha deciso di sorprendere tutte le persone che lo seguono sin da quando faceva parte degli One Direction facendo loro un grandissimo regalo. Su twitter dove pochi giorni fa ha annunciato la pubblicazione del nuovo singolo Vibez, in uscita il 15 gennaio, ha pubblicato un numero di telefono che ha letteralmente mandato in tilt i fan che, dopo aver annotato il numero in questione, hanno verificato che fosse proprio quello del proprio idolo. Dietro la pubblicazione del numero, però, c’è una spiegazione.

Zayn Malik, regalo ai fan per il proprio compleanno

Un regalo per i fan, ma nessun colpo di testa per Zayn Malik che, prima di festeggiare il 28esimo compleanno con la compagna Gigi Hadid e con la figlia, ha fatto un regalo ai fan. Chiamando il numero pubblicato su Twitter dall’artista inglese, i fans hanno potuto ascoltare la voce del proprio idolo che diceva: “Questo è Zayn. L’album uscirà il 15 gennaio. Premi un numero qualsiasi da uno a nove per incontrarmi. Premilo ora”. I fan hanno così potuto ascoltare un’anteprima del nuovo album di Malik che tornerà, così, sulla scena musicale con un nuovo album a distanza di tre anni dalla pubblicazione del suo secondo album Icarus Falls del 2018. Invece di ricevere regali, dunque, è stato Malik a farlo ai suoi tantissimi fan.





