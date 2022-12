Zecchino d’oro, la concorrente Frida Ruggeri figlia di una ex allieva di Amici/ “La tua mamma è…”

Frida Ruggeri, è la figlia di Karima Ammar: l’annuncio in diretta allo Zecchino d’oro

Come ogni anno, continua la tradizione dello Zecchino d’oro dove tanti bambini cantano e si esibiscono con diversi brani. In questa edizione, una delle concorrenti è la piccola Frida Ruggieri che si è esibita con la canzone Mambo Rimambo.

Concerto di Natale dal Teatro alla Scala 2022/ Diretta Rai: canti contro la guerra

La piccola sembra avere un talento innato, questo perchè la sua mamma è una nota ex cantante di Amici 6. Si tratta di Karima Allam arrivata terza nella scuola più famosa d’Italia. Ora, sua figlia Frida Ruggieri è in gara allo Zecchino d’Oro e la conduttrice Francesca Fialdini ha rivelato in diretta il nome della sua mamma: “Questa ragazzina è molto sveglia… ma, mi sa che la tua mamma la conosciamo. Eh, vi divertite a casa a cantare. Lo diciamo chi è la tua mamma? Ma l’avrete riconosciuta tutti nel filmato. Karima di Amici… una nostra amica!”

ADRIANA MASCAGNI/ "Da quella Varigotti nel ’61, nelle note l'esperienza di una vita"

Zecchino d’oro, la finale di sabato 24: anticipazioni

Sabato 24 dicembre si decreterà la finale dello Zecchino d’oro, in cui verrà proclamato il vincitore della gara canora. A rivelare le anticipazioni ci ha pensato Blogtivvu, in cui si legge: “Le 14 canzoni, interpretate da 17 bambini provenienti da 11 regioni italiane insieme al Piccolo Coro dell’Antoniano diretto da Sabrina Simoni, propongono temi importanti e attuali come l’ambiente, la diversità, la famiglia. “

Canzoni di Natale moderne 2022/ Lindsay Lohan e la nuova versione di Jingle Bell Rock

E ancora: “A firmarle 30 autori di musiche e testi, tra cui Checco Zalone, Enrico Ruggeri, Cesareo di Elio e le Storie Tese insieme a Filippo Pax Pascuzzi, Margherita Vicario, Eugenio Cesaro degli Eugenio In Via Di Gioia, Deborah Iurato e Virginio.”











© RIPRODUZIONE RISERVATA