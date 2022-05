Zeman da solo alla fermata del bus con la valigia/ Foto addio a Foggia diventa virale

La foto di Zdeněk Zeman da solo con la valigia alla fermata del bus è diventata virale: sono gli ultimi minuti trascorsi a Foggia dall’allenatore. La parentesi dello boemo sulla panchina del club rossonero è giunta al termine. Le due parti non hanno rinnovato l’accordo in vista della prossima stagione di Serie C, nonostante la squadra abbia concluso il campionato al settimo posto della classifica e ben figurato ai play-off anche contro avversari di caratura superiore, venendo poi però eliminata agli ottavi di finale.

Diretta/ Entella Foggia (risultato finale 2-1): grande impresa dei liguri!

L’annuncio della rottura è stato dato giovedì scorso dopo il colloquio avuto dal tecnico allo “Zaccheria” con il presidente Nicola Canonico. È stato proprio quest’ultimo che, subito dopo, ha dichiarato che il boemo “non ha più stimoli di allenare e pertanto sarebbe inutile continuare”. Un addio dunque non del tutto col sorriso. Lo dimostra anche la solitudine con cui Zdeněk Zeman ha vissuto gli ultimi istanti in quel di Foggia.

Diretta/ Foggia Entella (risultato finale 1-0): Curcio manda in estasi lo Zaccheria

Zeman da solo alla fermata del bus con la valigia: gli ultimi istanti trascorsi a Foggia

Zdeněk Zeman è stato immortalato da un tifoso proprio mentre era in partenza: da solo alla fermata del bus con la valigia in mano. In jeans e camicia, porta con sé lo stretto indispensabile. Tra qualche giorno tornerà nell’appartamento in cui ha vissuto quest’anno per completare il trasloco. La foto, pubblicata sui social network, è immediatamente diventata virale. Un po’ di amarezza resta nel vedere come l’ormai ex allenatore del Foggia ha trascorso i suoi ultimi momenti in quella che è stata per una vita la sua seconda casa. È, infatti, profondamente legato a questa città.

Diretta/ Avellino Foggia (risultato finale 1-2): impresa ospite, avanti con rimonta!

Dove andrà adesso? In vacanza, probabilmente. “Spero di scendere giù a Palermo, che è un’altra città mia, e godermi un po’ di mare a Mondello”, ha detto a Sky Sport. E per quanto riguarda la prossima avventura alcuni rumors lo portano sulla panchina del Pescara, ma non c’è nulla di certo. “Si dice. Io non ho sentito nessuno di Pescara, quando non sento niente non posso parlare”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA