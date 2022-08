Zeman: “Mourinho piace, ma il campo è un’altra cosa”/ “Denunciai la Juve perché…”

Zdenek Zeman torna a parlare di calcio. Sulle pagine di Libero, l’allenatore ha fatto il punto sul calcio odierno, focalizzandosi sui limiti dei giocatori: “La preparazione fisica perfetta è la base del risultato che si ottiene, poi, in campo. Oggi vedo alcune squadre, anche top, che si allenano poco. I giocatori sono stanchi dopo due corsette, si mettono le mani ai fianchi. In Inghilterra corrono il doppio e si allenano meglio. La Champions manca anche per questo. I giocatori tengono troppo la palla e camminano. Rallentano tutto. Non velocizzano, non mangiano il campo”.

Parlando della sua carriera, Zeman ha rivelato: “Non mi è mai importato vincere a tutti i costi, quella è una regola arida oggi in voga, purtroppo anche in squadre che vorrebbero vincere in Europa. Ai miei giocatori, sin dai tempi del Licata, dicevo: segnate un gol in più dell’avversario. Giocate con gioia. E non è vero che disdegnassi la fase difensiva, la regola era cercare il risultato attraverso la bellezza”.

Zeman: “La Juve deve essere costruita per vincere”