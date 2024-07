Zerb, il produttore discografico e DJ brasiliano, è tra i protagonisti della prossima puntata di Battiti Live, il festival musicale dell’estate condotto da Ilary Blasi e Alvin in prima serata su Canale 5. Dopo aver infiammata il palcoscenico del Radio Zeta Future Hits Live svoltosi nella splendida location del Centrale del Foro Italico, a Roma, il dj di fama mondiale è pronto a far ballare anche tutto il pubblico accorso ai Battiti Live sulle note della super hit “Mwaki”. Matheus Zerbini Massa, questo il suo vero nome, si è avvicinato al mondo della musica da giovanissimo iniziando a suonare chitarra, pianoforte e batteria. A soli 14 anni arriva una svolta importante, visto che il dj scopre la passione per la musica elettronica ascoltando Skrillex e Deadmau5 – noti DJ nordamericani.

Così per spirito di emulazione inizia la sua fase “dance” che lo porta anche a debuttare nel mondo della musica con il suo primo singolo dal titolo “S”. Successivamente ha pubblicato una serie di brani e remix online cominciando così, grazie al passaparola, a farsi conoscere ed apprezzare come interprete di musica elettronica – deep e tropical house.

Il successo mondiale di Zerb con il singolo “Mwaki”

Passo dopo passo la musica di Zerb comincia a farsi apprezzare e conoscere in tutto il Brasile trasformandolo in uno dei dj e produttori di maggior successo grazie ad una serie di brani ed esibizioni live. La consacrazione definitiva arriva con “Mwaki”, il singolo realizzato in collaborazione con la cantante keniota Sofiya Nzau. Il brano, cantato cantato in inglese e in uno dei dialetti del Kenya – quello parlato dai Kikuyu, principale etnia del Paese africano, diventa nel giro di pochissimo tempo una hit a livello internazionale complice la splendida voce della interprete Sofiya Nzau.

Non solo, a far apprezzare il brano in tutto il mondo è il messaggio profondo di unione e condivisione lanciato attraverso la musica capace di unire tutto il mondo essendo un linguaggio diretto ed universale. Il singolo ha infranto record su record diventando uno dei più ascoltati sulle piattaforme streaming di Spotify e Apple Music, ma anche su Shazam dove ha ha ricevuto 3 milioni e mezzo di contatti.