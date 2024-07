L’universo musicale è in continua espansione; nuove stelle della scena internazionale spuntano ogni giorno e, fra queste, spiccano i bagliori tra musica dance e non solo di Zerb. Il produttore e dj brasiliano è riuscito a fare breccia nelle radio di tutto il mondo in particolare grazie all’ultima hit, Mwaki, realizzata con Sofiya Nzau.

Come spesso accade, la fama è accompagnata da una crescita costante della curiosità degli appassionati non solo in termini artistici. Dopo l’ultima esibizione italiana al Radio Zeta Future Hits Live in molti si sono interrogati anche sulla vita privata e sentimentale del produttore brasiliano. E dunque, Zerb ha una fidanzata? Il dj risulta particolarmente attivo sui social dove spesso condivide immagini e video che raccontano le sue attività professionali in giro per il mondo. Purtroppo, nessuna traccia di una possibile fidanzata di Zerb tra i suoi ultimi scatti.

Zerb, dalle curiosità sulla fidanzata al successo planetario con ‘Mwaki’

Chiaramente, trattandosi di una personalità che solo di recente è finita al centro dell’attenzione artistica, risulta difficile trovare informazioni attendibili in chiave vita privata. Dunque, per ora non è dato sapere se Zerb abbia oppure no una fidanzata ma nel frattempo gli appassionati possono comunque accontentarsi delle incredibili hit che continua a sfornare senza sosta.

Campione di streaming, vendite; numeri da capogiro e scalata nelle classifiche mondiali. Zerb porterà questa sera sul palco di Battiti Live 2024 tutto il suo estro da dj per mostrare ancora una volta anche al pubblico italiano i segreti del suo talento la bellezza dell’ultima hit stellare, “Mwaki”.