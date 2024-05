Zerb/ chi è il DJ e produttore brasiliano, autore di Mwaki oggi al Radio Zeta Future Hits Live 2024

Il DJ brasiliano Zerb calcherà il palcoscenico del Radio Zeta Future Hits Live che si terrà venerdì 31 maggio al Centrale del Foro Italico, a Roma. Si tratta di un artista che ha colpito il mondo della dance mondiale, con il brano cantato in kenyota, Mwaki.

Chi è Zerb, nella line up del Radio Zeta Future Hits Live

Matheus Zerbini Massa, in arte Zerb, è un produttore discografico e DJ brasiliano. Ha iniziato a suonare da piccolissimo, cimentandosi da principio con chitarra, pianoforte e batteria. Nel 2012, a soli quattordici anni, arriva la svolta: Zerb si innamora della musica elettronica e ispirandosi a Skrillex e Deadmau5 – noti DJ nordamericani – prova ad imitarli. Il singolo d’esordio arriva nello stesso anno e si intitola SU. Subito dopo l’artista ha pubblicato su internet alcuni remix, cominciando a farsi apprezzare come interprete di musica elettronica – deep e tropical house – Pian piano affina il suo stile che diventa facilmente riconoscibile, fino a diventare un rappresentante di spicco del suo tipo di musica in tutto il Brasile. Si esibisce indifferentemente live sui palchi oppure dietro la telecamera creando video molto seguiti. Nell’anno in corso raggiunge la definitiva consacrazione con il brano Mwaki, realizzato in collaborazione con la cantante keniota Sofiya Nzau. Il singolo, cantato in inglese e in uno dei dialetti del Kenya – quello parlato dai Kikuyu, principale etnia del Paese africano – ottiene in breve tempo un clamoroso successo virale.

Il brano Mwaki e la fama mondiale

Il successo travolgente della sua ultima creazione Mwaki, ottenuto anche grazie al contributo della voce elegante della cantante Sofiya Nzau, ha legittimato Zerb davanti ad una vasta platea di critici e fans. L’utilizzo della lingua tribale insieme all’inglese nella canzone, ha ribadito una volta di più la naturale predisposizione del produttore sudamericano verso l’incontro di più culture. E proprio questa è la forza di Zerb, il messaggio passa forte e chiaro: la musica unisce tutto il mondo perché è un linguaggio diretto ed universale.

Zerb è attivissimo nel mondo dei social. Da bravo DJ dei giorni nostri utilizza nella maniera migliore Spotify, Instagram e tutte le piattaforme network per promuovere la sua attività. Il successo virale del singolo Mwaki lo ha consacrato come esponente di livello mondiale della musica dance. Su Shazam il brano Mwaki ha ottenuto 3 milioni e mezzo di contatti, con un’ascesa nella classifica delle radio italiane – entro le prime venti posizioni – arrestata solo dall’arrivo del Festival di Sanremo. Ma nonostante la sovraesposizione mediatica della sua figura di DJ, Zerb non trascura di seguire le produzioni discografiche.

Il video di Mwaki, brano di Zerb













