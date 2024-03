Zerbi e Celentano sono Barbie e Ken ad Amici 2024/ Michele Bravi: “Sono troppo omosessuale per non votarli”

Zerbi e Celentano diventano Barbie e Ken ad Amici 2024 per il guanto di sfida

Il primo serale di Amici 2024 regala tante sfide, tra le quali anche l’immancabile guanto tra prof. A lanciarlo sono stati ancora una volta loro, Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, che per l’occasione hanno inviato una lettera di sfida ai prof rivali, invitandoli a mettere in scena un film. Zerbi e Cele, reduci da due vittore nelle prime due manche del serale, hanno lasciato tutti a bocca aperta presentandosi vestiti da Barbie e Ken.

Alessandra Celentano ha un fidanzato?/ Spunta un ragazzo misterioso, De Filippi stuzzica: "Se ti va male..."

Choc in studio per il look messo in scena dai due professori, e in particolare da Rudy Zerbi che si è presentato in completo rosa e vistosa parrucca bionda, con tanto di occhiali colorati. “È vergognoso” è stato il commento di Maria De Filippi, stupita della vittoria poi ottenuta dal duo dopo il voto della giuria.

Concorrenti Amici serale 2024 e squadre, chi sono/ Scintille tra Pettinelli e Zerbi, Celentano agguerrita

Michele Bravi conquistato da Barbie e Ken di Zerbi-Celentano: “Troppo omosessuale per non votarli!”

A votare per loro è stato Giuseppe Giofrè, colpito dalla ‘modernità’ dell’esibizione di Rudy e Celentano, ma soprattutto Michele Bravi ha ammesso che per lui era impossibile non votarli perché “Sono troppo omosessuale per non votare loro!” Solo Cristiano Malgioglio ha voluto premiare la bravura dimostrata da Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo, che si sono esibiti sulle note de La febbre del sabato sera in una coreografia entusiasmante.













© RIPRODUZIONE RISERVATA