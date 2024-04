AMICI 23 SERALE 2024, 5A PUNTATA/ Diretta ed eliminato: Aurora stupisce nella sfida contro Holden

Amici 2024, le anticipazioni del quinto serale

La quinta puntata del serale di Amici 2024 vedrà l’esordio di Aurora. La ballerina di Raimondo Todaro, sostituta di Gaia De Martino, finalmente scende in pista per la prima volta nel corso della seconda manche della nuova sfida. Le anticipazioni ci svelano, infatti, che saranno Zerbi e Celentano a chiamarla in sfida contro il loro allievo Holden.

Aurora – che ricordiamo essere una ballerina di latino – si esibirà dunque per la prima volta al posto di Gaia, mentre, dall’altra parte, Holden canterà sulle note di ‘Morto mai’ di Lazza. Il risultato della sfida? A quanto pare sarà proprio Aurora l’allieva premiata dalla giuria. La ballerina conquisterà il suo primo punto al serale di Amici 2024, e dunque la sua prima vittoria a favore di Gaia, battendo proprio il favorito alla vittoria Holden. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Gli ospiti della nuova puntata del serale di Amici 23

Oggi 20 aprile 2024 va in onda su Canale 5, in prima serata, il quinto serale di Amici 2024. Maria De Filippi torna alla conduzione di una puntata insolita, visto che avrà inizio con un faccia a faccia tra due cantanti in gara. Prima però la conduttrice presenterà in studio la giuria composta da Cristiano Malgioglio, Giuseppe Giofrè e Michele Bravi, che faranno il loro ingresso esibendosi di fronte al pubblico presente.

Ma non saranno gli unici ospiti della serata. Come sempre, la conduttrice alterna alle sfide ed eliminazioni una serie di ospiti. Anche questa sera ci sarà un ospite musicale, rappresentato da Enrico Nigiotti. L’ex allievo di Amici si esibirà nel suo nuovo singolo ‘Occhi grandi’. Poi ci sarà l’ospite comico, rappresentato da Barbara Foria, che fa il suo terzo ritorno nello studio di Amici 23.

Amici serale 2024, la sfida tra Lil Jolie e Sarah: chi sarà eliminato?

Il quinto serale di Amici 2024, come dicevamo, partirà in modo inusuale. Prima della nuova sfida a squadre, Maria De Filippi chiamerà al centro dello studio Lil Jolie e Sarah, le due allieve finite al ballottaggio per l’eliminazione la scorsa settimana. Si inizierà dunque con la sfida extra tra le due cantanti voluta da Michele Bravi, e sarà proprio lui, infine, a decretare chi è il primo eliminato di questa puntata. (Se volete scoprirlo in anteprima, cliccate qui)

Solo dopo l’eliminazione, prenderà il via la sfida a squadre, che vedrà ovviamente in scena i team di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, Emanuel Lo e Lorella Cuccarini, Raimondo Todaro e Anna Pettinelli.

Amici 23, le squadre (dimezzate) della quinta puntata: chi rischia?

Il cerchio ormai si stringe ad Amici 2024 e poche sono le puntate che ci separano dalla finalissima. Al momento gli eliminati sono ancora cinque – Giovanni, Nicholas, Ayle, Kumo e Lucia – ma a loro si aggiungerà subito un sesto e, alla fine della puntata, un settimo eliminato. Le squadre, ad oggi, sono così composte: quella di Anna Pettinelli e Raimondo Todaro è formata da Gaia, (Lil Jolie?) e Martina. Quella di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano non ha perso elementi, dunque conta ancora Dustin, Holden, Marisol e Petit. Infine, Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo contano invece su Mida, (Sarah?) e Sofia.

Il funzionamento della puntata, dopo la prima eliminazione tra Lil Jolie e Sarah, rimane lo stesso. Tre manche, alla fine delle quali verrà proclamato un eliminato provvisorio. I tre a rischio si sfideranno a fine puntata. Un concorrente verrà subito salvato, tra gli altri due ci sarà invece l’eliminato della puntata di Amici 23.

Nessun guanto di sfida al quinto serale di Amici 2024: solo quello tra prof…

Le anticipazioni del quinto serale di Amici 2024 ci svelano che non saranno schierati guanti di sfida nel corso della puntata. L’unico sarà, dunque, quello tra i professori. Il tema scelto per la sfida, questa volta, è ‘Il primo appuntamento’. Ogni coppia di professori dovrà dare la propria interpretazione: chi riuscirà a conquistare la vittoria questa volta?

Ricordiamo infine che è possibile seguire il serale di Amici 23 non sono in diretta su Canale 5 ma anche in streaming su Mediaset Play (clicca qui). La puntata sarà poi disponibile dal giorno dopo sullo stesso sito.











