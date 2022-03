Zerbi sfida Luigi vs Crytical con medley/ Scoppia polemica ad Amici 21: “Non è equo”

Amici 21, spunta uno dei nuovi guanti di sfida per il primo serale del 19 marzo

Alla vigilia del primo serale di Amici 21, previsto per il prossimo 19 marzo 2022 su Canale 5, dal daytime settimanale in onda il 17 marzo 2022 trapela che Rudy Zerbi lancia un nuovo guanto di sfida indirizzato alla squadra avversaria capeggiata da Anna Pettinelli, il cui destinatario principale è il concorrente cantante Crytical, che il talentscout taccia di mancata versatilità in primis stilistica, nel canto. “Ognuno dei cantanti è qui per fare un disco –esordisce nell’rvm sul guanto lanciato al team competitor-, quindi uptempo e ballad, capacità importante diviene quella della versatilità che Luigi ha”.. Quindi Zerbi fa sapere che intende mandare in “guerra” il pupillo Luigi Stangis contro Crytical, per “un guanto equo”: “Vi sfiderete su un medley composto da 3 brani dividersi, uno rock, pop, rock and roll anni 50, Crytical parla troppo, può anche usare l’autotune ma lui comunque non sarà in grado di trasmettere allegria. Il rapper nasce dalla strada e la rabbia di emergere, ma anche il rapper può dare opere scanzonate, per esorcizzare le brutture della società”. E ancora, rispetto alla sfida lanciata a Crytical in un rvm: “Mi aspetto una vittoria su tutti i fronti, volta a distinguere i protagonisti dalle comparse”.

Amici 21, Celentano e Zerbi di nuovo in squadra?/ Il tradimento e la scommessa di LDA

In presenza dei compagni di studio, il destinatario dell’rvm di sfida, Crytical, lascia poi intendere di non voler accettare il guanto, esclamando al grido di: “Non è equo”. A suo avviso, il medley proposto come prova della sfida prevista con Luigi sarebbe a favore di quest’ultimo e non costruttivo per lui, in quanto una sfida non “equa” e ad armi impari, dal momento che un rapper -nella stra-grande maggioranza dei casi- tende difficilmente ad esplorare altri stili, come il pop, il rock, che non siano il rap.

Amici21, Gio trionfa/ Rudy Zerbi vs. Anna Pettinelli: "Volevi buttarlo in mezzo a una strada"

Crytical pronto ad accettare il guanto di sfida di Rudy Zerbi? Cosa accade in vista del serale di Amici 21

Rispetto al guanto di sfida ricevuto da Rudy Zerbi, poi però Crytical fa un dietrofront: si riserva della facoltà di non affrettare una decisione da prendere in vista del primo serale di Amici 21, quando sarà chiamato a scegliere se accettare o meno la sfida ricevuta. Pertanto il rapper decide di confrontarsi sul da farsi con Anna Pettinelli, in un collegamento telefonico: “La cosa è che richiede un medley rock, pop rock and roll… mi sento spiazzato da questo guanto messo lì, così, a caso”. Dal suo canto la voce Rds consiglia a Crytical di non dire subito “no”, anche perché rifiutarsi di fare qualcosa -ai fini della gara- potrebbe rivelarsi controproducente. Quindi il rapper lascia intendere di non voler escludere a priori che possa accettare di mettersi in discussione, in un confronto diretto con Luigi Strangis, anche a costo di rischiare grosso e di vedersi a rischio eliminazione.

Amici 21, Svolta per LDA e Luigi dopo la polemica/ Ammessi al serale!

Chi la spunterà al primo serale di Amici 21m quindi? Nel frattempo, spuntano le prime curiose anticipazioni tv concernenti la fase finale dello show di Maria De Filippi…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amici Official (@amiciufficiale)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amici Official (@amiciufficiale)













© RIPRODUZIONE RISERVATA