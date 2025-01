Dirimere le questioni sentimentali è un arduo compito che, per ogni individualità, passa attraverso riflessioni e comportamenti che non sempre rispondono a regole ben definite. In queste ore al Grande Fratello 2024 tengono banco i pensieri e le riflessioni di Zeudi Di Palma, ‘divisa’ – ma nemmeno tanto – tra Helena Prestes e Javier Martinez. Con la prima il ‘sogno’ della liaison sembra sbiadire anche se qualcosa di irrisolto sembra aleggiare ancora; con il secondo siamo agli albori di una sintonia che chissà che non possa diventare qualcosa di più nel corso delle settimane.

Eppure, parlando con Stefania Orlando, vige particolare confusione nei pensieri di Zeudi Di Palma soprattutto in relazione ad Helena Prestes: “Ho iniziato a vedere che le cose non sono andate bene e quindi mi sono distaccata, ovviamente da lei ma ciò non significa che io sono un robot e quindi cambiano in automatico anche i miei sentimenti. Ora comprendo anche lei, è ovvio che sta soffrendo ed è molto più di pancia…”. La concorrente ammette in un certo senso le rimostranze della coinquilina ma non ne vuole sapere di essere additata come la ‘stratega’ della situazione: “… Ovviamente non posso vivere in funzione del suo pensare, l’amore per sé stessi viene prima di tutto; chiedevo una maggiore empatia nei miei confronti”.

Zeudi Di Palma, intesa e ‘blocco’ con Javier Martinez al Grande Fratello 2024: “Non riesco a sbilanciarmi…”

Stefania Orlando la sollecita poi nel merito del rapporto con Javier Martinez e in particolare la sprona a seguire le sensazioni senza farsi troppe domande e retropensieri. Dal canto suo, Zeudi Di Palma, sembra però ancora imbrigliata anche ‘per colpa’ di Helena Prestes. “Con Javier c’è attrazione e intesa; abbiamo un vissuto molto simile e ci siamo detti delle cose importanti. Non riesco a sbilanciarmi perchè ho paura di ferire Helena e al contempo di far del male anche a lui…”.