Zeudi Di Palma bacia sia Helena Prestes che Alfonso D’Apice al Grande Fratello 2024: cosa sta succedendo

La Casa del Grande Fratello 2024, nell’ultima settimana dell’anno, ha visto nascere nuove coppie o presunte tali. Grande protagonista è stata Zeudi Di Palma che, archiviate le accuse verso Emanuele Fiori, si è dedicata ad approfondire la conoscenza con Helena Prestes. Il loro avvicinamento è alla fine esploso in un bacio, di cui sicuramente si parlerà nel corso dell’ultima puntata dell’anno del Grande Fratello. Ciò che però è destinato ad accendere le discussioni è il fatto che l’ex Miss Italia abbia dato anche un altro bacio nella stessa settimana e non ad Helena, bensì ad Alfonso D’Apice.

Chi ha seguito il Grande Fratello 2024 ricorderà che Zeudi è entrata proprio come ex di Alfonso. I due, dopo Temptation Island, hanno infatti avuto una frequentazione, durante la quale ci sarebbero stati solo dei baci.

Con l’uscita di Federica Petagna, ex fidanzata di Alfonso, Zeudi e quest’ultimo hanno riallacciato i rapporti lasciati in sospeso fuori dalla Casa di Canale 5, e una sera, a letto insieme, si sono infine baciati. Gesto che ha creato di fatto un nuovo triangolo amoroso al Grande Fratello 2024. Ma chi preferisce Zeudi tra Helena e Alfonso? È questa la domanda che molti telespettatori si sono posti in queste ore e alla quale l’ex Miss Italia avrebbe anche risposto, dicendosi interessata alla modella brasiliana. Il bacio con Alfonso, a dire di Zeudi, sarebbe scattato solo perché il ragazzo era in un momento di sconforto. Peccato che, a dispetto delle sue parole, in tanti hanno notato che il flirt con Alfonso continua ad essere vivo. Motivo per il quale, c’è chi ora critica la ragazza, che vorrebbe soltanto attirare i riflettori del reality su di sé e, in realtà, non sarebbe interessata ad alcuni dei due.

