ZKR, rapper francese dà una testata a un fan salito sul palco/ Video, “È stato per istinto di sopravvivenza”

Il rapper francese ZKR ha dato una testata ad un fan salito sul palco durante un suo concerto: il video è diventato virale sui social network, scatenando la polemica. Le immagini mostrano chiaramente il malcapitato che cerca di abbracciare il cantante, ma deve fare i conti con la reazione violenza di quest’ultimo. Poi, il pronto intervento degli addetti alla sicurezza, che hanno riportato la situazione alla calma, separando i due.

Usa, bufera su leader dem LGBTQ del Maryland per messaggi con 14enne/ Lui si difende: "Stupro? Una fantasia"

È così che Zacharya Souiss, questo il suo nome all’anagrafe, è stato sommerso di critiche. In molti hanno sottolineato come il suo comportamento sia stato, oltre che violento, profondamente irrispettoso nei confronti di coloro che lo sostengono. Alcuni fan hanno ammesso che dopo quanto accaduto smetteranno di seguirlo. La carriera di ZKR, ancora in prossimità di decollo, è dunque ora a rischio, dato che l’accaduto ha dato al rapper nato da genitori di origine tunisina e marocchina certamente un po’ di fama, ma non in positivo.

UE vs ITALIA/ Sono più di 60 le procedure d'infrazione contro il nostro Paese

Il video di replica di ZKR dopo la testata al fan

Dopo che il video della testata di ZKR a un fan ha fatto il giro del web, il rapper francese si è sentito in dovere di dare delle spiegazioni su quanto successo e lo ha fatto con un messaggio su Instagram. “C’è una cosa da non dimenticare, ovvero che se sono sul palco non dovrei pensare a cosa succede alla mia destra e alla mia sinistra, dato che per quello c’è la sicurezza. Io avevo gli occhi chiusi quando questo ragazzo è riuscito a intrufolarsi, non stavo pensando a cosa stava succedendo. Io gli ho dato per istinto un abbraccio convinto che fosse il mio amico che è sempre con me sul palco, perché siamo abituati a farlo. Poi mi sono reso conto che non era lui, ho reagito in un modo sbagliato, ma l’ho fatto per istinto di sopravvivenza. Non potevo sapere che intenzioni avesse e se magari aveva un coltello”, ha spiegato.

ITALIA, 10 MLD DA TROVARE/ Tocca a Lagarde (Bce) evitare la nuova recessione Ue

Infine, la rassicurazione di ZKR: “Ci siamo scusati ed è rimasto con noi. Il ragazzo sta bene, è contento e ha passato una buona serata. Smettete di fare polemica per nulla”, ha concluso.

Quanda qui sotto il video di ZKR

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da I BEEN BALLIN’ SO DAMN HARD 🕊 (@centralhoodstar)













© RIPRODUZIONE RISERVATA