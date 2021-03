Zoe Cristofoli e Theo Hernandez si sono lasciati?/ “L’amore non va elemosinato”

Sono una serie di indizi che hanno portato alla scoperta della loro liason e adesso sembra che ci siano una serie di indizi a confermare l’addio tra Zoe Cristofoli e Theo Hernandez? In queste ore sui social è scoppiato un vero e proprio caso proprio perché i fan non hanno potuto non notare alcuni indizi social che lasciano pensare ad un addio tra il calciatore del Milano e l’influencer super tatuata e non solo perché da giorni le interazioni social tra loro si sono interrotte ma anche perché una serie di parole e frasi scritte e dette dalla bella Zoe Cristofoli lasciano intendere che ci sia qualcosa che si sia rotto tra loro.

Zoe Cristofoli e Theo Hernandez si sono lasciati?

In particolare, il primo indizio sul possibile addio tra Zoe Cristofoli e Theo Hernandez è il fatto che lei non indossa più la collanina con il numero 19 del suo lui e il tutto incorniciato da un chiaro “umore a terra” che lascia pensare ad una crisi ben avviata. Come se questo non bastasse, in una di quelle che sembrano essere delle frecciatine, la stessa Zoe rilancia: “L’amore non va elemosinato” e poi ancora un altro colpo basso: “Animali 10 – Persone 0”. Da parte dei due diretti interessati non è ancora arrivata una conferma o una smentita ma siamo sicuri che ci vorrà un bel po’ se continuano ad avere i tempi che hanno già dimostrato quando è stato il momento di confermare la loro storia d’amore. I due erano stati beccati a Capri ed erano finiti sui settimanali ma solo dopo settimane di gossip hanno confermato il tutto andando avanti nonostante la quarantena e la lontananza, e ora? Davvero sul loro amore è calato il sipario?

