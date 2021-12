Zona gialla regole, cosa si può fare?/ Mascherine all’aperto anche dopo la Befana e…

Zona gialla, regole: quali sono? Un tema sul quale urge quanto prima fare chiarezza, dal momento che, come ufficializzato nella giornata di oggi, venerdì 31 dicembre 2021, da lunedì 3 gennaio altre quattro regioni italiane cambieranno colore. Si tratta, nello specifico, di Lazio, Lombardia, Piemonte e Sicilia, che abbandoneranno dunque la fascia cromatica bianca in seguito al peggioramento dell’andamento della pandemia di Coronavirus sulle loro superfici territoriali.

Giova rammentare, in tal senso, che sono essenzialmente tre i parametri che determinano la colorazione della regione o della provincia: l’incidenza dei casi ogni 100mila abitanti, l’occupazione dei letti in area medica e quella dei letti nelle terapie intensive. Si passa in particolare in area gialla quando contemporaneamente avviene il superamento di tutte e tre le soglie limite (oltre 50 casi per 100mila abitanti, oltre il 15% di posti letto occupati in area medica e oltre il 10% di posti letto occupati in terapia intensiva).

ZONA GIALLA, REGOLE: ECCO COSA CAMBIA CON IL PASSAGGIO DI COLORE

Per ciò che concerne le regole da rispettare in zona gialla, esse sono praticamente identiche a quelle presenti già nella fascia bianca. Tuttavia, vi è una sostanziale differenza, costituita dall’obbligo di indossare la mascherina all’aperto, anche se fino al prossimo 6 gennaio il Governo ha imposto l’obbligo di mascherina all’aperto in tutta Italia a prescindere dalla tonalità cromatica del territorio.

Come ricordano poi i colleghi de “Il Giorno”, anche sulle attività il nuovo Consiglio dei Ministri ha esteso l’utilizzo del Super Green Pass: “Un’estensione che supera le vecchie differenze fra zona bianca e zona gialla. In generale, sia in zona bianca che in zona gialla, non ci sono limitazioni agli spostamenti. Tutti i negozi sono aperti, così come bar, ristoranti e tutte le attività produttive senza limiti di orario. Niente coprifuoco e niente limiti per quanto riguarda pranzi e cenoni. Le restrizioni sono quelle inserite dal nuovo Ddl legate al Super Green passa che ormai serve per quasi tutte le attività al chiuso e all’aperto”.

