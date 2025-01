Siamo alle porte dell’ultima puntata di Boss in Incognito 2025: questa sera, alle 21.20 su Rai Due vedremo per l’ultima volta in questa stagione la narrazione di Max Giusti che si immerge e porta con sé i telespettatori nella inedita realtà aziendale con un punto di vista che è di fatto la fortuna del format. Scopriamo quindi chi è Zoom Torino, l’azienda protagonista questa sera nell’ultima puntata di Boss in Incognito 2025.

Zoom Torino a Boss in Incognito 2025, questa sera 20 gennaio: l’azienda di Umberto Maccario protagonista dell’ultima puntata del programma condotto da Max Giusti su Rai Due. Parliamo di una realtà con un fatturato importante; come racconta Libero, ben 17 milioni di euro con una struttura che ospita per le varie mansioni circa 270 dipendenti. Ma di cosa si occupa di preciso la Zoom Torino protagonista questa sera a Boss in Incognito 2025?

Zoom Torino, il bioparco piemontese protagonista a Boss in Incognito 2025

Questa sera avremo modo di conoscere una realtà all’avanguardia sul tema naturale: la Zoom Torino a Boss in Incognito 2025 è un bioparco che come punto di forza ha sia l’ampiezza che la varietà. 160 mila metri quadrati che accolgono – proprio nella città di Torino – un numero smisurato di specie animali (circa 84). Ma la vera particolarità risiede proprio nella disposizione di habitat che riproducono fedelmente le fattezze climatiche e geografiche di alcune zone del mondo come Africa e Asia al fine di offrire agli animali un contesto vivibile e confortevole.

Un’altra delle peculiarità ascrivibili a Zoom Torino di Umberto Maccario a Boss in Incognito 2025 – questa sera, 20 gennaio – è la realizzazione di un ambiente senza barriere. Salvo rare eccezioni, il bioparco non presenta gabbie o reti contenitive lasciando dunque liberi gli animali di muoversi nello spazio che, oltre alla tradizionale visita guidata, offre alle persone la possibilità di vivere un’esperienza quanto mai immersiva.