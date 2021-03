Zucchero/ “Cultura? Ultima ruota del carro”. Intanto duetto con Loredana Bertè

Zucchero tra gli ospiti di “A grande richiesta ‘Non sono una signora‘”, lo speciale dedicato ai 70 anni di vita di Loredana Bertè. Una puntata da non perdere per tutti i fan della regina della musica rock che durante la lunga puntata, condotta da Alberto Matano, condividerà il palcoscenico con grandi amici e colleghi tra cui c’è proprio Sugar Fornaciari. Duetto in arrivo tra Loredana e Zucchero pronti a regalare ai telespettatori un momento di grande musica. Intanto prosegue la promozione per l’artista romagnolo del suo ultimo album dal titolo DOC Deluxe Edition composto da 6 brani inediti nati durante la pandemia. “Sono brani che ho scritto nel periodo Covid, da marzo in poi. Ero un po’ spaesato per il fatto di dover posticipare il tour perché mentalmente ero già pronto per le prove generali, poi è andata così e ho dovuto far qualcosa per tenere lo spirito caldo” – ha raccontato l’artista in una intervista rilasciata a radioitalia.it. Non è stato un periodo facile per l’artista che, come tutti, si è ritrovato improvvisamente a dover annullare tutti gli impegni di lavoro, un tour mondiale e progetti discografici.

Zucchero: “il Covid-19 ci ha colto di sorpresa e siamo tutti un po’ sospesi”

Intervistato da cooperazione.ch, Zucchero ha dichiarato: “il Covid-19 ci ha colto di sorpresa e siamo tutti un po’ sospesi. A quest’ora sarei dovuto già essere in tour e, invece, ho rimandato tutto. Riprogrammare circa 150 concerti non è facile, ma i più penalizzati sono quelli che lavorano nella filiera: tecnici, musicisti… Con me viaggiano oltre 80 persone, che ora sono ferme e devono pensare a come sbarcare il lunario. Purtroppo il governo italiano non sta facendo molto per i lavoratori dello spettacolo. Capisco ci siano delle priorità, ma mi sembra che la cultura sia vista un po’ come l’ultima ruota del carro”. Parlando proprio di governo e crisi legata alla pandemia da Coronavirus, l’artista non nasconde: “mi sento un po’ tradito dal governo e dai politici. Mi sembra stiano facendo dei miscugli senza identità, tutti cercano di salvare la loro poltrona. C’è poca chiarezza: prima si mettono d’accordo, poi litigano, poi si rimettono d’accordo. Come molti italiani, ho un po’ smesso di credere nella politica”. Un sentimento che accomuna milioni di italiani spaesati da un governo assente in un momento storico mai così difficile è complicato. “Mi spiace per il nostro Belpaese, che ha una storia gloriosa per arte e creatività, ma non vedo una crescita, è tutto fermo” – ha concluso l’artista – “mi piacerebbe che i politici si riavvicinassero alla gente, così forse la gente tornerà a credere nella politica. E a fidarsi di più”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA