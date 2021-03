Zucchero/ Il ricordo di nonna Diamante: “Ora e per sempre”

Zucchero, al secolo Adelmo Fornaciati, ricorda l’amata nonna Diamante Arduini Fornaciari con un post su Twitter: “Grande piccola nonna Diamante. Oggi e per sempre”, ha scritto il cantautore emiliano pubblicando una foto di lui da bambino al fianco della nonna. Il celebre brano “Diamante”, inserito nell’album “Oro, incenso e birra” del 1989, è dedicato alla nonna. Il testo della canzone è stato scritto da Francesco De Gregori: “Gli ho chiesto un testo per questa canzone dedicata a mia nonna. Non mi sentivo di scriverlo io perché temevo di essere troppo coinvolto, e di fare una cosa sdolcinata. Volevo un quadro a colori pastello, la trasparenza, la serenità, la pulizia dei testi di De Gregori, anche per chiudere il disco con un accenno di speranza, dopo tanti pezzi così tribolati”, ha spiegato il bluesman a Repubblica in occasione dell’uscita del disco.

Zucchero: la canzone dedicata a nonna Diamante

L’atmosfera del brano “Diamante”, dedicato alla nonna di Zucchero, richiamano il periodo del Dopoguerra e la vita quotidiana nella Pianura Padana, dove la nonna Diamante viveva insieme al marito e ai figli. Si tratta di un viaggio nel tempo, attraverso odori e suggestioni di una campagna che rinasce dopo la distruzione della guerra: “Respirerò / L’odore dei granai / E pace per chi ci sarà / E per i fornai / Pioggia sarò / E pioggia tu sarai”. Tutto rinasce: i nevai fioriscono, i vinai aprono le botteghe, le persone tornano a passeggiare per le strade del paese, i soldati tornano a casa dalle loro spose. Il testo si conclude con la frase “Fai piano, i bimbi grandi non piangono…” ripetuta più volte: il ricordo del monito di nonna Diamante. La musica della canzone è stata scritta da Zucchero, insieme a Mino Vergnaghi e Matteo Saggese. Tradotto in diverse lingue, “Diamante” è stato anche interpretato da Mia Martini, Fabio Concato e Anna Oxa.

Grande piccola nonna Diamante. Oggi e per sempre. Great little grandma Diamante. Now and forever. pic.twitter.com/fKLt1xNKTn — Zucchero Fornaciari (@ZuccheroSugar) March 24, 2021

