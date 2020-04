Zucchero/ Quarantena con la moglie Francesca e il figlio più piccolo Blue (One World Together at Home)

Pubblicità

Zucchero sarà tra i protagonisti di ‘One World: Together at Home‘, il grande evento live in streaming del 18 aprile in cui le più grandi star della musica internazionale si esibiranno a distanza, nonostante la pandemia ma rispettando il distanziamento sociale, per sensibilizzare e raccogliere fondi contro il covid-19. Il cantante emiliano in una recente, lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera ha raccontato come sta vivendo la quarantena in questi giorni difficili: si è ritirato nella sua tenuta in campagna in Lunigiana, nei pressi di Pontremoli. In grande tranquillità ma non nascondendo un po’ di malinconia, visto che Zucchero sarebbe dovuto partire in queste settimane per l’ennesimo grande tour mondiale della sua carriera, che l’avrebbe portato dal 3 aprile ad Auckland, in Nuova Zelanda, per poi girare tutto il mondo con la sua musica. Veder saltare un appuntamento così importante è stata sicuramente una grande delusione, ma per Zucchero ora l’importante è dare il buon esempio come altre star della musica, restando a casa e cercando di sostenere chi è maggiormente in difficoltà.

Pubblicità

ZUCCHERO PROTAGONISTA A “ONE WORLD: TOGETHER AT HOME”

Oltre alla delusione per il tour mancato, Zucchero ha confessato di soffrire la mancanza delle piccole cose in questo lockdown: il caffè nel bar del paese, due chiacchiere in un incontro casuale, quelle piccole cose che scandiscono la giornata di cui prima neanche ci si accorgeva e che ora che sono sparite mancano terribilmente. Il tempo è diventato più lento e Zucchero ha affermato di trovare grande conforto nell’osservare la natura, sia piante ed alberi sia gli animali che non mancano nella sua tenuta. Il blues-man preferisce trascorrere il tempo così, piuttosto che sfruttare la spesa come scusa per evadere un po’dalla routine: non per paura, ma perché per sua stessa ammissione non sente il bisogno di forzare la mano per allontanarsi da casa in un momento così importante, in cui serve calma e senso di responsabilità. Zucchero preferisce così trascorrere del tempo in casa assieme alla sua famiglia, con la moglie Francesca e il figlio più piccolo, Blue. Le altre due figlie dell’artista, Alice ed Irene, vivono a poco più di venti chilometri dalla sua tenuta, ma le norme della quarantena vengono rigorosamente rispettate e in queste ultime settimane padre e figlie hanno avuto modo solamente di sentirsi a distanza.

Pubblicità

ZUCCHERO, IL LOCKDOWN PER PRENDERSI UNA PAUSA

Zucchero ha affermato di vivere il lockdown come un momento per prendersi una pausa anche per la creazione di nuove canzoni: l’ambiente non è ideale, il figlio Blue si è spostato nel suo studio e gli animali in giro per la casa, tra i quali un gatto e un pappagallo, non sono l’ideale per raggiungere la giusta concentrazione. Meglio dunque non forzare i tempi come detto in precedenza. Qualche momento tranquillo non manca ma per la tristezza non c’è tempo, anche perché Zucchero ha riferito che il figlio Blue ha preso il lockdown con grande responsabilità, nonostante sia abituato a vivere molto la socialità e stare in giro con gli amici: è però una presenza lieta per la casa, sempre pronto a sdrammatizzare e fare battute per tenere alto l’umore dei genitori. E Zucchero ha affermato di sfruttare la presenza costante del figlio in casa per farsi aiutare dal punto di vista tecnologico: altrimenti il cantante si limiterebbe alla televisione, così può invece sfruttare la rete per riscoprire vecchi film, vedere documentari e insomma avvalersi anche del potenziale di internet per trovare passatempi stimolanti. In particolare i film di Quentin Tarantino: per il resto arrivano idee per nuovi testi, in attesa che l’emergenza passi per poterli mettere in musica.



© RIPRODUZIONE RISERVATA