Zucchero “Star in the star”, chi è? Gli indizi/ In passato Sergio Friscia…

Esibizioni convincenti quelle di Zucchero a “Star in the Star”

L’imitazione di Zucchero a Star in the Star, nella puntata del 23 settembre 2021, ha riscosso un notevole successo: non è semplice infatti interpretare l’artista emiliano, che si cimenta senza problemi in diverse sonorità acquisite in diversi viaggi in giro per il mondo. Sugar, come è noto ai più, in oltre trent’anni di carriera ha fatto ballare il pubblico di mezzo mondi a ritmi cubani e afroamericani, con sonorità che ricordano i Paesi latinoamericani.

Ricordiamo nel 2012 l’album Sesion Cubana, che ha sposato in pieno il ritmo latino, cavalcando le classifiche italiane per diversi mesi. Rimane però il mistero di chi sia l’interprete che ha dato voce ad un cantante dal tono così flessibile e malleabile. Anche in questo caso, Zucchero era stato imitato in passato a Tale e Quale Show diverse volte: da Sergio Friscia a Filippo Bisciglia, nel 2018, con il brano “X colpa di Chi”. Il mistero rimane anche se le ipotesi si sprecano: sulla base del timbro graffiante ed intenso si suppone sia stato Adriano Pappalardo, anche se non è stato ancora confermato dalla regia del programma.

Chi è Zucchero a “Star in the Star”? Giuria in difficoltà…

Adelmo Fornaciari, in arte Zucchero o Sugar, da infatti il meglio di sè in sonorità rock e latine: la performance canora che ha infiammato il pubblico con “Il Diavolo in me” nella puntata di Star in the Star lascia molti dubbi su chi potrebbe essere l’autore. La giuria, composta da Marcella Bella, Andrea Pucci e Claudio Amendola, è sembrata molto in difficoltà sull’individuare chi è l’autore di tale successo, interpretato comunque con molta maestria. Il format di Star in the Star occhieggia a Tale e Quale Show, con l’aggiunta però di un importante elemento di novità che è il mistero che spesso non viene svelato subito e spesso si trasporta anche nelle altre puntate.

All’inizio il cantante si ritrova assegnato un ruolo che porta avanti in playback per tutte e sette le puntate, poi riuscirà a cantare invece utilizzando la sua voce e verrà svelata la sua identità. Anche in questo show il sistema a punteggio dato dalla giuria permane , con un meccanismo di eliminazione dei concorrenti progressivo. Il format è comunque innovativo, ed è stato seguito da un grande share.



