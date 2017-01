Meningite / Milano: morto 35enne. Due casi in Campania: ricoverati un 50enne e un neonato (ultime notizie oggi, 23 gennaio 2017)

MENINGITE NEWS, MILANO: MORTO 35ENNE. DUE CASI IN CAMPANIA: RICOVERATI UN 50ENNE E UN NEONATO (ULTIME NOTIZIE OGGI, 23 GENNAIO 2017) - All'ospedale San Carlo di Milano un uomo di 35 anni, che lavorava in un albergo della città, è morto a causa di una meningite: ricoverato con la febbre già alta, è morto nel tardo pomeriggio. Non è prevista profilassi, perché l'uomo, di origine straniera, è stato ucciso da una meningite da pneumococco, batterio meno contagioso rispetto al meningococco C che uccise due studentesse dell'Università Statale di Milano. Intanto i sindacati dell'ospedale San Carlo stanno pensando di replicare il piano straordinario di vaccinazioni contro il meningococco C e, infatti, ha chiesto ai vertici di avviare la campagna tra tutti i dipendenti, ma la richiesta per il momento non sarebbe stata accolta. «In ogni caso i dipendenti che vogliano vaccinarsi contro invece il meningococco hanno la possibilità di accedere al vaccino con il nuovo metodo del co-pagamento» ha dichiarato il manager dell'ospedale, Marco Salmoiraghi, riferendosi alla vaccinazione a prezzi scontati.

MENINGITE NEWS, MILANO: MORTO 35ENNE. DUE CASI IN CAMPANIA: RICOVERATI UN 50ENNE E UN NEONATO (ULTIME NOTIZIE OGGI, 23 GENNAIO 2017) - Meningite, è stato registrato un nuovo caso: un 50enne di Cava dei Tirreni è stato ricoverato presso il reparto Malattie Infettive dell'ospedale Ruggi di Salerno. L'uomo era stato ricoverato al Santa Maria dell'Olmo il 19 gennaio scorso a causa di alcuni problemi di natura neurologica, poi è stato trasferito alla Stroke Unit di Salerno, dove è stato sottoposto a prelievo spinale. L'esame ha evidenziato una forma di meningite. Non è stato rivelato, infatti, il tipo di batterio che ha infettato il 50enne. La Direzione generale dell'Azienda ospedaliera universitaria «ha prontamente attivato tutti i protocolli previsti dal Ministero e sottoposto il personale a profilassi», inoltre ha inviato una segnalazione all'Unità di Prevenzione Collettiva di Cava de' Tirreni «per l'attivazione delle procedure di loro competenza». Torna la paura in Campania, dove si registra un nuovo caso di meningite. Un bambino di 40 giorni di Giugliano è stato ricoverato, invece, all'ospedale Cotugno di Napoli: arrivato in condizioni complicate nel weekend, è migliorato notevolmente grazie all'intervento dei sanitari.

