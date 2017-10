Don Alessandro Minutella/ Contro la Chiesa di Roma: "Bergoglio è stato scelto dalla massoneria" (Le Iene Show)

Don Alessandro Minutella a Le Iene Show

Il prete che si è fatto la sua religione: si chiama così il servizio de Le Iene Show su don Alessandro Minutella. Il parroco sostiene di essere in contatto con la Madonna, con san Giuseppe e con san Michele Arcangelo. Inoltre, dichiara di aver ricevuto l'incarico di difendere la dottrina dall'eresia e la Chiesa cattolica dall'abbandono della tradizione. Come se non bastasse, sostiene che Ratzinger sia stato "fatto fuori" dalla massoneria, che avrebbe quindi deciso di puntare su Bergoglio. «Sono l'unico in Italia ad aver denunciato queste cose. Per questo sono un martire», ha dichiarato don Alessandro Minutella, come riportano Le Iene. L'arcidiocesi di Palermo ha invitato a lasciare Palermo e la parrocchia di san Giovanni Bosco. «Dì ai poteri forti che ti mandano che questa battaglia non va combattuta contro di me», la replica del prete.

"SE MANDATE IN ONDA QUESTO SERVIZIO, RISCHIATE"

Accusato di pratiche ritenute dannose per i fedeli, don Alessandro Minutella ha ignorato il provvedimento dell'Arcidiocesi palermitana. Lo scorso aprile, ad esempio, è stato protagonista di una messa-show, che ha trasmesso in diretta su Facebook. «La vera Chiesa vive il martirio, chi non obbedisce viene imbavagliato e buttato fuori», ha dichiarato, come riportato da La Stampa, ai suoi fedeli, invitandoli a «difendere la dottrina della Santa Chiesa Cattolica a venire fuori e salvare Roma». Don Minutella non intende insomma lasciare il suo incarico. «Ma non temo le loro sanzioni, per me sono un onore», ha intimato. E ha parlato anche di «grande apostasia, martirio ed emarginazione». Richiamato al silenzio e all'obbedienza, sta facendo discutere anche per le sue uscite. «Sei disturbato, forse hai bisogno di un esorcismo. Se mandate in onda questo servizio, rischiate», ha ad esempio dichiarato all'inviato de Le Iene Show.

© Riproduzione Riservata.