INCIDENTE STRADALE / Rimini: scooter contro palo, morto 43enne (Ultime notizie oggi, 15 febbraio 2017)

INCIDENTE STRADALE RIMINI, 43ENNE MUORE DOPO ESSERE FINITO CONTRO UN PALO CON LO SCOOTER (ULTIME NOTIZIE OGGI, 15 FEBBRAIO 2017) - Un incidente stradale è avvenuto nella notte nel riminese. Un uomo di 43 anni, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Ansa, è morto dopo essere finito con il suo scooter contro un palo. L'incidente stradale mortale si è verificato poco dopo l'1, a Coriano, in provincia di Rimini. La vittima, un commerciante viaggiava a bordo di uno scooter Aprilia quando si è scontrato contro un palo della luce. Nell'impatto si sarebbe rotto l'osso del collo: l'uomo è morto poco dopo l'arrivo in ospedale. Abitava a Coriano ed era un commerciante ambulante di origine nigeriana. Sul luogo dell'incidente stradale sono intervenuti i carabinieri di Riccione per effettuare i rilievi del caso. L'uomo stava trasportando con il suo scooter alcune scatole di scarpe da vendere al mercato. Secondo una prima ricostruzione questo incidente stradale sarebbe avvenuto proprio a causa dei pacchi trasportati: per il carico il 43enne avrebbe perso il controllo dello scooter.

