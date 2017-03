Terremoto oggi/ Ingv, ultime scosse: sisma di 3.5M tra Iran e Iraq (20 marzo 2017, ora 1:15)

INGV, TERREMOTO OGGI E METEO: SCOSSA DI 3.5M SUL CONFINE IRAN E IRAQ (20 MARZO 2017) - Un'importante scossa è avvenuta ieri sul confine fra l'iran e l'Iraq, pari a 3.5M. L'epicentro è stato individuato alle 23:36 a latitudine 30.73 e longitudine 48.14, ipocentro a 18 km di profondità. Alle 23:07 è stata rilevata invece una scossa di 3.5M nell'isola OffShore Los Lagos, nel Cile. Il sismografo ha registrato l'epicentro a latitudine 43.27 e longitudine 74.54, ipocentro a 31 km di profondità. Alle 21:34, colpita l'isla McQuarie, sul quadrante occidentale, da un sisma di 4.9M. L'epicentro è stato individuato a latitudine 60.11 e longitudine 150.67, ipocentro a 45 km di profondità. Per quanto riguarda l'Italia, in queste prime ore di lunedì 20 marzo 2017 non si sono verificate scosse al di sopra del livello di criticità. L'ultima, di 2.0M. risale infatti a ieri mattina, alle 6:32, ed ha colpito la provincia di Rieti.

INGV, TERREMOTO OGGI E METEO: TEMPERATURE E TEMPO STABILI, SOLEGGIATO IN MOLTE REGIONI ITALIANE (20 MARZO 2017) - Non ci saranno grossi cambiamenti per il Meteo: secondo il bollettino, il tempo continuerà a mantenersi stabile. In buona parte, le Regioni italiane potranno godersi una giornata di sole, anche se qualche nuvola potrebbe coprire in particolar modo il cielo della Liguria e delle Venezie. Le temperature si presenteranno ancora al di sopra della media, anche se in leggero calo rispetto ai giorni scorsi. Venti più deboli su tutto il territorio. La situazione cambierà in realtà già da domani, quando, secondo Meteo.it, le nubi interesseranno Sardegna, Toscana ed il Nord in generale. Alcune piogge possibili inoltre in Lombardia e Piemonte, con venti deboli e poco nuvoloso al Sud e Isole.

