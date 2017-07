TERZA GUERRA MONDIALE/ Usa vs Russia: tra sanzioni, Corea del Nord e Unione Europea…(ultime notizie)

Terza Guerra Mondiale, Vladimir Putin (LaPresse)

La situazione internazionale è tutt’altro che serena, con i vari “focolai” attivi tra il Medio Oriente e il Pacifico che rendono appieno quel senso di “terza guerra mondiale” di cui da mesi vi raccontiamo (e non solo noi). L’ultimo elemento che ha lanciato ancora più instabilità all’intera scena internazionale è stato ovviamente la decisione di Donald Trump di promuovere nuove sanzioni contro Corea del Nord, Siria e Russia. Sul fronte coreano, il regime di Kim Jong-un ha reagito malissimo minacciando gli Stati Uniti di colpirli al “cuore” con missili nucleari; sul fronte russo invece la situazione è tutt’altro che di minore importanza. Ma in mezzo alla disfida tra le due maggiori superpotenze mondiali, prova a “rimettersi” in gioco l’Unione Europea, di certo con forza strategica e militare minore a Mosca e Washington: «crediamo che lo scopo delle sanzioni degli Stati Uniti non debba essere l'industria europea, resta vero… è importante uno stretto coordinamento tra gli Stati Uniti e l'Unione Europea per la politica di sanzioni nei confronti della Russia. In questa luce considereremo il disegno di legge approvato dal Congresso americano», sono le parole della portavoce di Angela Merkel a Bruxelles Ulrike Demmer. Una nuova discesa in campo a fianco degli Stati Uniti, senza però lasciare perdere per sempre il rapporto prezioso con Putin, già più volte incontrato dalla Merkel per motivi di scambi commerciali (e politici) sull’asse Berlino-Mosca. È evidente che la Germania, tanto quanto gli altri Paese Ue vogliono da un lato “tenere” buono il rapporto con Putin, dall’altro non pagare le pesanti sanzioni che potrebbero gravare sulle società europee che collaborano con Mosca per i vari progetti infrastrutturali energetici.

TERZA GUERRA MONDIALE: È SEMPRE USA VS RUSSIA

COREA DEL NORD: COLPIREMO GLI USA!

Dalla Corea del Nord arriva un nuovo minaccioso ultimatum contro gli Stati Uniti: nel momento in cui Russia, Cina e Usa sembrano riavvicinarsi per gli obiettivi comuni e per una nuova strategia del dialogo, ecco il regime di Pyongyang che spira nuovi venti di terza guerra mondiale. Con un durissimo comunicato apparso sulla ormai consueta agenzia di stampa del regime, la KCNA, il portavoce del ministero degli esteri di Kim Jong-un avverte «attacco nucleare contro il cuore degli Stati Uniti se dovessero mostrare anche il minimo segno di un tentativo di rimuovere la nostra leadership suprema». Un colpo mirato e con la maggior forza possibile: con la minaccia Pyongyang è abituata anche perché ricerca sempre in questo modo di ottenere maggiori convergenze demagogiche interne; ma resta comunque un problema non da niente per l’intera comunità internazionale. «La cosa più importante che gli Stati Uniti possono fare è di separare la capacità nucleare e chi potrebbe avere l’ìntenzione»: con queste parole nella scorsa settimana il direttore della Cia Mike Pompeo aveva allarmato il regime di Pyongyang che in questo modo ha voluto replicare ancora una volta.

