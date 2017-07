CHARLIE GARD/ La mamma: “stanno per staccare la spina”. Vaticano cerca soluzione in extremis (ultime notizie)

Charlie Gard

CHARLIE GARD: VATICANO STUDIA IPOTESI DI CONCEDERE LA NAZIONALITÀ (ULTIME NOTIZIE) - La mamma di Charlie Gard ieri sera ha mandato un messaggio al presidente di Mitocon - l'associazione di Malattie mitocondriali come quella che affligge il piccolo bimbo inglese - con l'inquietante ultimatum: «stanno per staccare la spina, ci ha detto la mamma Connie Yates». Sono queste le parole del presidente Paolo Santantonio, che poi aggiunge un ulteriore appello, questa volta diretto all'ospedale inglese, «Fermatevi, il protocollo scientifico al trattamento sperimentale è pronto». Santantonio si riferisce al protocollo messo in atto dall'ospedale Bambin Gesù, in queste ore ancora in corso di sviluppo ma ormai prossimo alla definizione. Nel frattempo il Vaticano prova le ultime manovre in extremis: una pazza idea, ma che sta in queste ore prendendo i vertici della Santa Sede impegnati ad evitare almeno a breve di staccare la spina del piccolo Charlie Gard.

Mentre dal punto di vista medico l’ospedale Bambin Gesù sta provando ogni sforzo per collaborare in maniera trasversale tra Usa, Italia e Inghilterra nel tentativo di provare una ulteriore modalità di cura e un protocollo unico per una malattia talmente rara quanto ancora sconosciuta. Dal fronte diplomatico invece il Vaticano sta pensando di concedere la nazionalità al piccolo bimbo inglese per provare ad aggirare quei “motivi legali” addotti dall’ospedale inglese GOSH e dal governo stesso del Premier May (che però ieri sera, come potete leggere qui sotto, si è detta possibilista di trovare una soluzione). Il problema infatti è quella nazionalità inglese del bimbo e dei genitori che li vieta di portare all’estero un bimbo malato e su cui pende la sentenza UK ed europea di dover staccare la spina. Una pazza idea e una corsa contro il tempo: non si può certo dire però che non vi siano propositi e modalità di azione per evitare il danno considerato dalla Santa Sede come una “orribile decisione di un Tribunale che decidano sulla vita di una persona”.

CHARLIE GARD: MALATTIE MITOCON, “NUTRIRE E IDRATARE NON È ACCANIMENTO TERAPEUTICO” (ULTIME NOTIZIE) - Esprimono la propria voce anche l’associazione italiana dei genitori di bimbi affetti da malattie mitocondriali e dunque rarissime come il piccolo Charlie Gard: la Mitocon Onlus ha scritto un lungo comunicato pubblicato dal Quotidiano Sanità giusto ieri sera per poter dare un parere e offrire un punto di osservazione particolare e molto vicino alla situazione drammatica e molto delicata che sta colpendo da mesi Chris Gard e Connie Yates, i coraggiosi genitori di quel esserino ancora ricoverato nel Great Ormond Street Hospital. Il tema cardine e di drammatica discussione è sempre quello, l’accanimento terapeutico: «bisogna distinguere tra l'accanimento terapeutico, che è riferito a una terapia i cui costi sono di molto superiori ai benefici per il paziente e il supporto alle funzioni vitali: la nutrizione, idratazione e il supporto alla respirazione con la ventilazione assistita. Questi ultimi non possono e non devono essere considerati terapie. Anche perché, se lo facessimo, dovremmo riconsiderare i casi di decine e decine di tanti altri nostri bambini che vivono da anni con tali supporti e il cui diritto di vivere è assolutamente fuori discussione», spiegano dal Mitocon Onlus. Viene raccontato come esistono alcuni casi in Italia di malattie molto simili a quella che affligge il povero Charlie, « nonostante tutto sono riusciti a vivere, sostenuti dalla forza e dall'affetto delle loro famiglie.

Ad oggi non esistono terapie efficaci per le malattie mitocondriali, eppure negli ultimi anni diverse ipotesi sono state formulate e un numero crescente di sperimentazioni sono state avviate sia su modelli animali sia in studi clinici. In particolare, per quanto riguarda le deplezioni del DNA mitocondriale è attualmente in corso un dibattito scientifico relativo ad alcune possibilità terapeutiche». Di certezze non ce ne sono, né l’associazione vuole sostituirsi al lavoro dei medici, importante e preziosa; «ma va iaffermato con forza il diritto dei pazienti e dei loro genitori di decidere il meglio per sé stessi o per i loro figli. I pazienti e le loro famiglie devono compiere le scelte più importanti insieme ai medici che li assistono e li consigliano». Purtroppo nel caso di Charlie pare che questo accompagnamento sia mancato e i genitori siano stati come estromessi dalla discussione circa il futuro e le cure per il loro figlio. «La qualità della vita di un paziente, specie se piccolo e grave, deve essere ridefinita da tutti coloro che ne hanno piena esperienza. È una valutazione che devono fare i medici insieme con i pazienti, con le famiglie e con i caregiver. La vicenda del piccolo Charlie ci sembra che metta in evidenza la mancanza di una adeguata condivisione delle scelte tra tutti i soggetti coinvolti», conclude la lunga nota l’associazione Mitocon.

