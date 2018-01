Papa Francesco in Cile e Perù/ Diretta streaming video: Santa Messa di saluto a Santiago, poi l’arrivo a Lima

Papa Francesco in Cile e Perù, diretta streaming video: incontri, Santa Messa e programma di oggi 18 gennaio 2018. Il saluto a Santiago e l'arrivo a Lima, le parole del Santo Padre

18 gennaio 2018 Niccolò Magnani

Papa Francesco in Cile e Perù (LaPresse)

È l’ultimo giorno di Papa Francesco in terra del Cile, dopo due giorni e mezzo di intensi discorsi, segni storici e gesti semplici che anche ieri hanno visto risaltare il rapporto con la gente, la testimonianza di Cristo fino agli ultimi della terra - il pranzo con i nativi Mapuche, ma anche le parole ai sacerdoti e religiosi, come agli universitari. Clicca qui per il resoconto della giornata di ieri, 17 gennaio 2018 -. Tutto questo sta per “spostare” semplicemente l’asse da Santiago a Lima, da una capitale ad un’altra: oggi infatti inizia la seconda e ultima tappa del Viaggio Apostolico di Papa in Sud America, con l’arrivo alle ore 17.20 (locali) in Perù. Sarà un’altra occasione per il Santo Padre di portare una parola di vicinanza, un gesto di distensione verso un altro popolo che non eccelle certo per la “pace sociale” e la buona condizione di tutte le classi sociali. Ieri durante la messa è avvenuta una cerimonia mapuche, voluta da Papa Francesco», spiega l’Agensir che ha raggiunto per una bella intervista la leader della “questione mapuche”, Rosa Namuncura.

Lei è la leader dell’associazione ”Lonco calfucurá” (“pietra azzurra”) e pronipote del beato Ceferino Namuncurá, mapuche della Patagonia argentina nato nel 1886, convertito al cristianesimo e diventato sacerdote salesiano. Quale la centralità della visita di Francesco? Secondo la Namuncura da questo viaggio è possibile un nuovo inizio di pace: «I mapuche in genere sono contenti della visita, perché siamo un popolo di pace. Siamo persone tranquille, amiamo la natura. Tra noi ci sono cattolici, appartenenti ad altre religioni, altri mapuche, esiste il sincretismo religioso. Non siamo tutti uguali ma è certo che siamo contenti di accogliere un Papa che cerca di promuovere la pace nel mondo. Alcuni protestano perché non è ancora risolta la questione delle terre usurpate».

IL PROGRAMMA DI OGGI

Il Pontefice ai Mapuche ha ribadito come la centralità della vita della Chiesa è la testimonianza dell’amore di Cristo fino anche all’ultimo uomo sulla faccia della Terra. Per cui se da un lato ha difeso i nativi dalle ingiustizie e torture subite nei decenni passati, ha anche rilanciato per un futuro di pace e unità: «non cedere alla tentazione della rivolta armata perché la violenza finisce per rendere falsa la causa più giusta». Per questa giornata di commiato dalla terra cilena, l’agenda di Francesco prevede alle ore 8.05 (circa verso mezzogiorno in Italia) la partenza in aereo dall’Aeroporto di Santiago per Iquique dove terrà poi la Santa Messa di saluto al Cile davanti ad un’altra folla di fedeli giunti da ogni parte del Paese.

A seguire il pranzo alla “Casa de retiros del Santuario Nuestra Señora de Lourdes” dei Padri Oblati e poi alle 17 la cerimonia di congedo prima del nuovo volo in direzione questa volta Perù: poco dopo, i due Paesi sono molto vicini, l’arrivo all’aeroporto di Lima vedrà l’accoglienza del Governo e della Chiesa locale. Prodromo di quello che poi accadrà nella giornata di domani, quando l’intera agenda papale vedrà la visita di Lima e Puerto Maldonado. Come sempre, si potrà seguire ogni passaggio e incontro, compresa la Santa Messa, con i collegamenti di Tv2000 e la diretta streaming video di Vatican News su YouTube.

