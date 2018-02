Macerata, Alfa Romeo nera spara per strada/ Ultime notizie, nigeriani feriti: fermato un uomo, un bianco?

Macerata, auto nera spara per strada: legami con Pamela Mastropietro? Le ultime notizie: feriti 6 nigeriani in 3 sparatorie. Fermato un uomo, è un bianco?

03 febbraio 2018 - agg. 03 febbraio 2018, 13.26 Silvana Palazzo

Macerata, auto nera spara per strada (Foto: LaPresse)

Il presunto responsabile delle sparatorie di Macerata in cui sono rimaste ferite gravemente almeno 5 persone è stato fermato dai carabinieri all'altezza del Monumento ai Caduti in Piazza della Vittoria. Lo riferisce l'Ansa, sottolineando che alla vista delle forze dell'ordine l'uomo ha tentato di darsi alla fuga a piedi lasciando in macchina la pistola. Dopo essersi gettato alle spalle alcune indumenti, l'uomo è stato bloccato al termine di un breve inseguimento. Da sottolineare come in un primo momento si fosse parlato di due persone dalla pelle chiara in relazione all'Alfa Romeo nera che stava seminando il panico in città. Resta ancora in piedi l'ipotesi per cui ad agire possa essere stato qualcuno che abbia voluto far pagare alla comunità di immigrati la barbara uccisione di Pamela Mastropietro ad opera del nigeriano Innocente Oseghale. (agg. di Dario D'Angelo)

MACERATA, SPARI IN STRADA: FERMATO UN UOMO

L'uomo alla guida dell'Alfa Romeo 147 nera che sta seminando il panico a Macerata sarebbe stato bloccato dai carabinieri. Si tratta di un uomo bianco che stando a quanto riferito da TGCom24 avrebbe ferito almeno 5 persone - tutte di colore - sparando sui passanti. Testimoni negli ultimi minuti parlavano però di 2 persone all'interno della vettura, che avrebbero aperto il fuoco sui malcapitati dopo essersi avvicinati ai marciapiedi in diversi punti della città. Resta dunque da capire se ancora un complice sia in fuga o se l'allarme a Macerata possa considerarsi del tutto cessato. In questo senso non si registra per il momento nessun contrordine da parte del sindaco di Macerata, Carancini, resosi protagonista un paio di ore fa di una nota vocale in cui invitava tutte le persone a restare al sicuro nelle loro case e i bambini all'interno delle scuole. Una città blindata e sotto assedio: Macerata nel terrore. (agg. di Dario D'Angelo)

MACERATA, SPARI IN STRADA: IMMIGRATI NEL MIRINO

Paura a Macerata, la città è sotto assedio: spari in diversi punti della città hanno gettato nel panico la popolazione. Pare che siano partiti tutti da un'auto scura e che il bersaglio siano persone di colore, così come pare che anche gli occupanti dell'auto siano immigrati di colore. Queste sono le indiscrezioni emerse da alcune testimonianze, non ancora confermate però dagli investigatori. Per ora si segnalato sei feriti: stando a quanto riportato dal Corriere Adriatico, le condizioni di quattro persone sarebbero serie. I primi colpi sono stati segnalati alle 11.10 in via dei Velini: i proiettili sono stati indirizzati verso due giovani immigrati, uno è stato colpito mentre l'altro è riuscito a scappare. Lungo corso Cairoli sono stati poi esplosi altri proiettili che hanno colpito un altro immigrato, invece una donna di origine africane sarebbe stata ferita in una sparatoria segnalata in stazione. Ora Macerata è blindata: decine di posti di blocco sono sparsi in ogni zona della città.

MACERATA, SPARI IN STRADA: LEGAME CON OMICIDIO MASTROPIETRO?

Sono momenti di grande concitazione a Macerata, dove sono state registrate diverse sparatorie. Molte ambulanze sfrecciano per le vie della città, che sono bloccate. Le notizie sono confuse, ma ci sono diverse ipotesi: si parla di un tiro a segno contro persone di colore, ma gli occupanti dell'auto nera sarebbero immigrati di colore, quindi non è chiaro se si tratti di un regolamento di conti tra extracomunitari o se sia uno squilibrato che sta seminando il panico in città. Non si esclude neppure che ci sia un legame con la vicenda dell'omicidio di Pamela Mastropietro, la giovane di 18 anni uccisa e fatta a pezzi. Una delle zone colpite era stata interessata da un sopralluogo dei carabinieri per il caso della ragazza. Di certo c'è che questi sono momenti di paura, apprensione e grande trepidazione a Macerata. «Nessuno si è reso conto di cosa sia successo, si è vista una persona di colore correre, quindi non è ben chiaro cosa sia successo», ha raccontato un cittadino. Il sindaco intanto ha invitato la popolazione a restare in casa.

