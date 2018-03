Papa Francesco da Padre Pio/ Diretta streaming video, visita a Pietrelcina e San Giovanni Rotondo

Papa Francesco in visita nei luoghi di San Padre Pio: diretta streaming video, le celebrazioni e gli incontri a Pietrelcina e San Giovanni Rotondo in Puglia. Il mistero delle stimmate

Una giornata intensa quella che attende Papa Francesco oggi in visita pastorale nei luoghi del Santo di Pietrelcina e San Giovanni Rotondo: la visita dai tantissimi fedeli di Padre Pio che attendono a braccia aperte il Pontefice in visita giornaliera, mentre circa 30mila pellegrini sono attesi da ogni parte del mondo per questa giornata straordinaria per la Chiesa. Dopo una prima veloce tappa a Pietrelcina, Papa Bergoglio è atteso in Puglia dove per la terza volta un Pontefice farà visita a San Giovanni Rotondo (dopo Giovanni Paolo II nel 1987 e Benedetto XVI nel 2009, ndr). L’occasione è di quelle speciali visto che si festeggiano i 50 anni dalla scomparsa del Santo da Pietrelcina: come spesso accade in queste situazioni, l’agenda è fittissima con tanti momenti significativi che consentiranno ai tanti pellegrini di potersi “distribuirsi” nei vari luoghi che Francesco toccherà per rendere benedizioni, saluti e discorsi ispirati al ricordo di Padre Pio. Il Santo Padre decollerà dall'eliporto del Vaticano alle 7, dopo un'ora sarà già a Pietrelcina (dove sarà accolto da monsignor Felice Accrocca e farà una sosta all'olmo delle stimmate, prima di incontrare i fedeli); a quel punto verso le 9.30 sarà previsto l’arrivo a San Giovanni Rotondo dove il monsignor Michele Castoro - arcivescovo di Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo - lo accoglierà insieme ai giovani e all’intera comunità pugliese.

Come riporta l’Avvenire nel programma di viaggio, «alle 10 il pontefice andrà in auto all'ospedale Casa sollievo della sofferenza, e saluterà gli ammalati dal piazzale. Raggiungerà i bambini poco dopo, facendo visita ai ricoverati del reparto di Oncologia pediatrica. Alle 10,45 raggiungerà il santuario di Santa Maria delle Grazie (dove sarà accolto da padre Maurizio Placentino, ministro provinciale dei Cappuccini, padre Carlo Laborde e dal rettore Francesco Dileo)». A quel punto nel santuario Papa Francesco incontrerà la comunità dei Cappuccini (l’ordine di Padre Pio) e sosterà in silenzio e preghiera davanti al corpo del Santo di Pietrelcina, con vicino il crocifisso con le stimmate. In conclusione, La celebrazione eucaristica sarà alle 11,15, e alle 13 Francesco sarà già all'eliporto per far rientro al Vaticano: il tutto, come sempre, sarà disponibile in diretta tv sul canale Tv2000, con collegamenti su Rai News24 e con la diretta streaming video sul canale YouTube di Vatican News.

LE STIMMATE E I MISTERI DI SAN PIO

Parlando di Padre Pio è impossibile non tener conto del “fenomeno” di maggior mistero che quel Santo uomo ha lasciato nel cuore, nella mente e negli occhi di chi lo ha conosciuto o anche solo per l’intercessione di chi ci viveva assieme: le stigmate (o stimmate) sono il vero “scandalo” che la modernità ha più volte messo in discussione sulla figura storica del frate dal carattere tormentato. Papa Francesco questa mattina incontrerà la comunità di Pietrelcina dove ai primi di settembre del 1918, cent’anni fa, il Frate ricevette le stimmate. Poco dopo sarà la volta di San Giovanni Rotondo, dove 50 anni fa misteriosamente quelle stesse stimmate scomparvero nel momento della morte di Padre Pio; in un libro scritto per questo importante anniversario, Stefano Campanella - con la prefazione dell’arcivescovo Castoro - prova ad approfondire con valore storico e di ricerca il fenomeno delle stigmate che il Cristo in croce sperimentò e che poi nella storia della Chiesa vennero “concesse” solo a pochissimi altri Santi della Chiesa, di cui Padre Pio è certamente il più celebre. «ltre alle stimmate dal corpo di San Pio sparirono tutte le cicatrici.

Gli scienziati definiscono questo un assurdo fisio-patologico perché ogni ferita, qualunque sia la sua origine, nel momento stesso in cui si forma comincia un processo di riparazione attraverso la formazione di questo tessuto particolare cicatrizzante. La scomparsa delle stimmate è un fenomeno che è stato constatato da testimoni autorevoli e credibili ed è stato anche fotografato», spiega Campanella in una intervista a Famiglia Cristiana. Secondo l’analisi scientifica e storica condotta nel testo, il mistero - che resta comunque insondabile anche per la Chiesa stessa - viene presentato dall’autore come un punto legato a doppio filo al ministero sacerdotale cui Padre Pio era destinato a compiere. «Le stimmate comparvero per la prima volta subito dopo l’ordinazione sacerdotale, tra la fine di agosto e l’inizio di settembre del 1910, in risposta ad un’offerta sacrificale che Padre Pio fece al Signore per la conversione dei peccatori e la liberazione delle anime del Purgatorio dalla loro condizione. Subito dopo la prima comparsa, Padre Pio restò esterrefatto e chiese a Dio che scomparissero e gli restasse solo il dolore. Fu accontentato ma per poco perché il 20 settembre 1918 i segni ricomparvero a Pietrelcina e restarono aperte fino alla morte. La coincidenza temporale delle stimmate con la durata del sacerdozio di Padre Pio ci fa capire che quei segni misteriosi erano finalizzati al ministero sacerdotale».

