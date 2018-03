Siracusa, 20enne uccisa a coltellate e trovata in un pozzo/ Ultime notizie, primi sospetti sul fidanzato

Siracusa, 20enne uccisa a coltellate e trovata in un pozzo: Laura Petrolito, mamma di due bambini. Inquirenti sospettano del fidanzato della giovane, ora sotto interrogatorio.

18 marzo 2018 Emanuela Longo

Siracusa, 20enne uccisa a coltellate (LaPresse)

Laura Petrolito, giovane madre di due figli, appena 20enne, è stata uccisa a coltellate e gettata in un pozzo. Il drammatico ritrovamento, come spiega Repubblica.it, è avvenuto solo nella giornata odierna nelle campagne di Canicattini Bagni, in provincia di Siracusa. Il suo cadavere poi identificato ha portato a spiegare la scomparsa misteriosa della giovane, che dalla passata notte aveva fatto perdere le sue tracce. A lanciare l'allarme è stato proprio il padre, preoccupato non vedendola rientrare a casa e non riuscendo a mettersi in contatto con lei a causa del cellulare che risultava perennemente spento. Il suo cadavere è stato rinvenuto solo questa mattina, in fondo ad un pozzo in contrada Stallaini, zona in aperta campagna. Il principale indagato del suo delitto, al momento sembra essere il compagno della vittima, nonché padre del secondo bambino di due anni, attualmente sotto torchio nella caserma dei carabinieri. Laura Petrolito lascia anche un'altra figlia maggiore nata da una sua precedente relazione. Secondo i primissimi riscontri effettuati dopo il recupero del corpo la 20enne sarebbe stata uccisa a coltellate prima di essere dettata nel pozzo artesiano.

IL CADAVERE IN UN POZZO

Quella che si è presentata davanti agli occhi degli inquirenti è stata una scena raccapricciante: il cadavere della 20enne Laura Petrolito si trovava incastrato tra le lamiere presenti all'interno del pozzo, per questo motivo non è arrivato fino in fondo. Il suo assassino ha però provato a spingerla giù per quanto possibile ma, arresosi, avrebbe coperto il pozzo con il coperchio in ferro dandosi alla fuga. Sul posto, intanto, dopo il drammatico ritrovamento sono prontamente giunti, oltre alle forze dell'ordine anche i parenti della giovane madre uccisa. Laura era figlia unica ed alle spalle aveva una storia molto delicata. Abbandonata dalla madre quando era molto piccola, fu sempre seguita dai servizi sociali. A confermare la sua storia, anche la sindaca Marilena Miceli che a Repubblica ha spiegato: "Per molti anni sono stata assessora ai Servizi sociali del Comune e ho seguito Laura da vicino. Per me lei è parte della nostra grande famiglia, è una ragazzina dolcissima che nonostante le vicissitudini familiari ha sempre mostrato forza e sorriso". Disperazione da parte anche della famiglia del fidanzato, ascoltata dai carabinieri di Canicattini Bagni.

© Riproduzione Riservata.