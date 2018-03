Roma, tunisino minaccia attentati: allerta terrorismo/ Ultime notizie: caccia all'uomo, è pronto a colpire

Roma, tunisino minaccia attentati: allerta terrorismo. Le ultime notizie: caccia all'uomo, è pronto a colpire. Possibili obiettivi: metropolitana, bar, centri commerciali e siti turistici

24 marzo 2018

Roma, tunisino minaccia attentati: allerta terrorismo (Foto: LaPresse)

Allarme terrorismo in Italia: i carabinieri di Roma stanno dando la caccia ad un tunisino indicato come possibile attentatore. L'allerta è partita dall'ambasciata italiana di Tunisi, che ha ricevuto una missiva anonima, ritenuta però attendibile, che è è stata girata ai militari italiani. Nella lettera viene indicato Mathlouthi Atef, 42enne tunisino che sarebbe pronto a colpire il centro di Roma. La nota dei carabinieri è stata mostrata in esclusiva da Tgcom24: si legge come siano stati allertati tutti i comandi della Capitale. Il sospetto comunque è già noto alle forze dell'ordine italiane: è stato fermato diverse volte per spaccio e altri reati minori. Sono indicati anche i luoghi ritenuti possibili obiettivi del presunto attentatore: ci sono la metropolitana, i bar, i centri commerciali e siti turistici. Il tunisino «avrebbe manifestato l'intenzione di commettere una serie di attentati».

ROMA, TUNISINO MINACCIA ATTENTATI: ALLERTA TERRORISMO

La Capitale è passata al setaccio dai carabinieri, in cerca di un tunisino di 42 anni. Mathlouthi Atef è indicato come possibile attentatore. La minaccia, arrivata da Tunisi ai militari di Roma, è ritenuta piuttosto credibile. La notizia circolava già sui social media in gruppi vicini alle forze dell'ordine, poi è stata riportata da Tgcom24 che ha pubblicato la nota dei carabinieri con cui sono stati allertati tutti i comandi. Ora sulla città eterna è massima allerta. La caccia è aperta, sono attive tutte le forze dell’ordine. Ora crescono i sospetti sull'esistenza di una cellula alle porte di Roma. Due tunisini nel giro di pochi giorni, a inizio marzo, sono stati espulsi «per motivi di sicurezza dello Stato». Un altro tunisino, dopo il quarantenne che viveva ad Anzio, espulso sempre per ordine del ministro dell’Interno Marco Minniti. Il 25° allontanamento dall’Italia stabilito dal Viminale per motivi di sicurezza per soggetti «gravitanti in ambienti dell’estremismo religioso». Ora invece è caccia aperta a Roma.

