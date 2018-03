RESCALDINA, CROLLA PALAZZINA DI DUE PIANI DOPO ESPLOSIONE/ Ultime notizie, estratte vive tutte le persone

31 marzo 2018 - agg. 31 marzo 2018, 10.40 Davide Giancristofaro Alberti

Esplosione di una palazzina a Rescaldina - LaPresse

Sono in tutto nove le persone presenti nella palazzina a Rescaldina, nel milanese, crollata in seguito ad un'esplosione avvenuta poco prima delle 8:00 di questa mattina. Fortunatamente, tutte le persone coinvolte sono state estratte vive dalle macerie. I vigili del fuoco giunti sul posto, come riporta Repubblica.it, hanno provveduto a soccorrere ed estrarre quattro persone vive, rimaste sotto le macerie di uno stabile di due piani, mentre altre cinque sono riuscite ad uscire in modo autonomo. Sul posto i soccorritori hanno scavato fino ad accertarsi che tutte le persone coinvolte fossero state estratte. I feriti, quattro minori e cinque adulti, sono poi stati trasportati nei vicini ospedali di Legnano, Castellanza e Niguarda. I più gravi sarebbero marito e moglie, i quali avrebbero riportato ustioni sul corpo e sarebbero stati trasportati intubati al Niguarda. Ancora ignote le cause che avrebbero portato al crollo parziale della palazzina sebbene non sia stata del tutto esclusa la fuga di gas. (Aggiornamento di Emanuela Longo)

CROLLA PALAZZINA, PERSONE SOTTO LE MACERIE

Una palazzina è crollata questa mattina a Rescaldina, città in provincia di Milano (zona nord-ovest) che si trova vicino a Legnano, nel saronnese. Il tutto è avvenuto poco dopo le ore 8:00 di oggi, con un grande boato che è stato udito per svariati chilometri nella zona. La casa crollata si trova precisamente in via Brianza, all’altezza di via Kennedy, e si tratta di una palazzina di due piani, che ora risulta essere in parte sventrata. Sul posto sono attualmente presenti i soccorritori del 118 (compreso l’elisoccorso), nonché i Vigili del Fuoco della stazione di Garbagnate Milanese. Al momento dell’esplosione, vi erano purtroppo delle persone all'interno dello stabile, fra cui un bambino di pochi anni che i soccorritori stanno cercando di estrarre dalle macerie. In totale sarebbero quattro i feriti, mentre non vi è chiaro se vi siano delle vittime.

A GENNAIO ESPLOSE UNA PALAZZINA A SESTO

Quattro persone sono già state portate in ospedale e le loro condizioni non sarebbero gravi, e nello stabile vi sarebbero dodici appartamenti suddivisi su due piani. Tutte da chiarire le cause che hanno portato all’esplosione dell’edificio, anche se non è da escludere una fuga di gas, come già accaduto in altre occasioni. La cosa certa è che il boato è stato fortissimo, ed è stato avvertito anche nella città di Saronno, nonché a Mozzate, Cislago e Gerenzano. Soltanto poche settimane fa, a metà gennaio, era esplosa un’altra palazzina nel milanese, questa volta a Sesto San Giovanni, cittadina fra Monza e il capoluogo lombardo, che fortunatamente non provocò alcuna vittima ma soltanto sei feriti. Si attendono ulteriori aggiornamenti nelle prossime ore da Rescaldina.

