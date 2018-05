Sparatorie nel Vibonese: un morto e 4 feriti/ Ultime notizie: attentatore in fuga a piedi, è caccia all’uomo

Sparatorie nel Vibonese: un morto e 4 feriti. Pomeriggio di pura follia in Calabria, dove un uomo è in fuga a piedi dopo aver aperto il fuoco, ignote le generalità.

11 maggio 2018 Emanuela Longo

Sparatorie nel Vibonese: un morto e 4 feriti (LaPresse)

E' di un morto e quattro feriti il tragico bilancio di una serie di sparatorie commesse da una sola persona oggi nel Vibonese, tra le 15 e le 16 di questo pomeriggio. La dinamica, stando a quanto riportato da Repubblica.it, sarebbe ancora poco chiara ma dalle prima informazioni pare che le località prese di mira e nelle quali è stato aperto il fuoco sarebbero Nicotera e Limbadi. I carabinieri di Tropea e Vibo Valentia sarebbero attualmente sulle tracce di un uomo ritenuto il responsabile delle sparatorie, il quale avrebbe prima esploso alcuni colpi di arma da fuoco contro un'auto a Caroni poi si sarebbe diretto a Limbadi, puntando contro il bar Nino's, in pieno centro. Armato di fucile sarebbe entrato nel locale e raggiunto una saletta nella quale alcuni uomini erano intenti a giocare a carte, quindi avrebbe aperto nuovamente il fuoco ferendo tre persone. Una sarebbe stata colpita al volto ed al torace, l'altra ad un arto. Allertati prontamente i soccorsi, giunti anche con eliambulanza, avrebbero provveduto subito a trasportare i feriti all'ospedale di Catanzaro.

SPARATORIA A NICOTERA: UN MORTO, CACCIA ALL’UOMO

La follia dell'attentatore non si sarebbe però esaurita qui in quanto subito dopo si sarebbe diretto a Nicotera, nuova tappa del suo piano diabolico culminato con l'uccisione di un uomo. La vittima è Michele Valeriotti, 68 anni, raggiunto dall'aggressore del quale non si conosce ancora l'identità all'interno di una abitazione. Oltre a freddare l'anziano avrebbe anche ferito gravemente una donna di 80 anni, colpita al torace. L'attentato sarebbe avvenuto in via Nuovo Liceo, in zona San Francesco. L'auto dell'uomo armato, una Fiat Panda, è stata trovata dai militari in una campagna di Limbadi ed a quanto pare il ricercato sarebbe scappato a piedi. Ancora ignoti i motivi dell'assurdo gesto e le generalità dell'attentatore che avrebbe comunque agito a volto scoperto. Le forze dell’ordine hanno già avviato delle massicce battute al fine di cercare e braccare quanto prima l’autore delle sparatorie che hanno seminato il panico nel Vibonese.

© Riproduzione Riservata.