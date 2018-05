Roma, raid dei Casamonica in un bar: disabile si ribella/ La giovane viene frustata: "Qui comandiamo noi"

Immagine di repertorio (LaPresse)

Roma, raid dei Casamonica in un bar: disabile si ribella e viene frustata con la cinghia e presa a calci e pugni. La vicenda risale alla domenica di Pasqua, con due membri del noto clan mafioso che opera nella Capitola e sul litorale romano che entrano in un bar della periferia sud-est. Come sottolinea Repubblica, il 1° aprile 2018 nel bar di via Salvatore Barzilai ha avuto luogo l’accaduto: protagonisti Antonio Casamonica e Alfredo Di Silvio, con il primo che dice al secondo “questi romeni di merda non li sopporto proprio”. Il barista in questione è romeno, reo di non aver servito immediatamente i boss e di aver fatto rispettare la fila: una giovane, dietro di lui, gli risponde “se il bar non vi piace andate altrove”. I Casamonica, che vantano oltre mille affiliati e un patrimonio da quasi cento milioni di euro, non tollerano un atteggiamento del genere nei loro confronti e parte il raid punitivo, senza risparmiare nessuno.

ROMA, RAID DEI CASAMONICA: PICCHIATA DISABILE

Noti in particolare per i funerali sfarzosi di zio Vittorio Casamonica di tre anni fa, con carrozze, elicottero e acclamazione a Re per le vie di Roma, i Casamonica hanno spesso fatto ricorso ad azioni eclatanti per affermare la propria superiorità e il proprio potere. Anche in questo caso, nel bar di via Salvatore Barzilai della periferia sud-est della Capitale, non è andata diversamente: Antonio Casamonica, già condannato per estorsione e falso, strappa gli occhiali alla ragazza per poi lanciarli dietro al bancone. Non solo: si sfila la cinta dai pantaloni e la passa al cugino Alfredo Di Silvio, come sottolinea Repubblica. Parte così l’assalto punitivo: prendono la disabile alle spalle, la frustano e la prendono a calci e pugni, fino a quando non rolla a terra massacrata. Nel bar, colmo di persone, nessuno muove un dito per difenderla. E non solo: “se chiami la polizia ti ammazziamo”, la minaccia mentre striscia a terra e chiede di riavere indietro il telefono. Solo il barista la soccorre e le intima di andare via. Dopo mezz’ora Alfredo Di Silvio torna al bar, questa volta con il fratello Vincenzo, e dopo aver spaccato una vetrina pesta a sangue il barista e minaccia: “Qui comandiamo noi, non te lo scordare: questa è zona nostra. Ora questo bar lo devi chiudere, altrimenti sei morto”.

