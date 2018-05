MENINGITE, BIMBO MORTO A OTTO MESI/ Firenze, al Meyer lotta di 48 ore contro il batterio dello pneumococco

Bambino di otto mesi morto di meningite 48 ore dopo il ricovero all'ospedale Meyer di Firenze. Era vaccinato, disposta autopsia per capire come il batterio lo abbia ucciso

E' un caso purtroppo unico, morto a soli otto mesi colpito da meningite fulminante. Il caso è accaduto a Firenze. Sabato scorso i genitori portano il piccino in ospedale, ha la febbre alta, mostra segni di rigidità fisica, fa fatica a respirare, sviene continuamente. La diagnosi è presto fatta: meningite causata da batterio pneumococco. Un batterio ben diverso dal meningococco che causa la morte, come si è verificato diverse volte nell'ultimo anno proprio in Toscana, tanto che si era arrivati a parlare di epidemia in quella regione. Lo pneumococco è invece un batterio molto diffuso un agente molto comune di malattia batterica invasiva. Per dire, è anche la causa di una semplice otite e non è contagioso, non c'è neanche bisogno di ordinare la profilassi antibiotica per le persone che sono state in contatto con il paziente come invece si fa sempre con chi è stato colpito da meningococco.

COSA È SUCCESSO

E allora che è successo? Il bambino era anche in regola con il calendario dei vaccini per la sua età: quello contro il pneumococco si fa a tre mesi con un richiamo poi a 15 mesi. Purtroppo, non tutti i ceppi del batterio vengono sconfitti dai vaccini ed è quello che successo a questo bambino che si è imbattutto in quello peggiore, quello mortale. Per 48 ore è stato in terapia intensiva, lottando con le sue piccole forze contro il terribile male di cui era vittima, ma alla fine si è arreso ed è morto. Adesso si terrà una autopsia per capire come il batterio sia stato per lui l'assassino crudele che l'ha tolto all'amore dei genitori.

