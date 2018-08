Ferragosto 2018, Supermercati e negozi aperti/ Domani 15 agosto, Milano e Roma: lista centri commerciali

Supermercati aperti a Ferragosto 2018, domani 15 agosto. Roma e Milano: centri commerciali e negozi, orari e lista. Le ultime notizie sulle aperture nel giorno estivo di festa.

14 agosto 2018 Emanuela Longo

Supermercati e negozi aperti a Ferragosto 2018 (Pixabay)

E' tempo di estate e vacanze e come da tradizione, previsioni meteo permettendo, la giornata di mercoledì 15 agosto sarà interamente dedicata alle classiche scampagnate di Ferragosto 2018. Come spesso accade però, chi è in ferie, magari lontano da casa, vorrà comunque sapere se in questa giornata di festa i supermercati, negozi e più in generale centri commerciali resteranno o meno aperti al pubblico. Sebbene i più fortunati trascorreranno la giornata di Ferragosto in qualche località balneare potendo godere di tutti i comfort previsti dalla propria vacanza, chi resta nelle calde città deserte potrà volere fare un giro in un vicino centro commerciale, godendo come da tradizione di una maggiore tranquillità durante gli acquisti, zero file e del giusto refrigerio garantito dall'aria condizionata. Come spesso accade, anche in concomitanza di questa festività nazionale, i sindacati hanno già fatto sapere la loro contrarietà alle aperture di negozi, supermercati, iper e centri commerciali, proclamando ad esempio in Puglia lo sciopero per l'intero turno lavorativo del 15 agosto da parte dei lavoratori. Relativamente a Roma, restano aperti per Ferragosto Parco Leonardo, Roma Est (soltanto cinema e ristoranti) e Castel Romano Outlet. Attenzione invece ai supermercati, le cui serrande in molti casi potrebbero essere alzate solo per mezza giornata. Resteranno aperti i supermercati in viale XXI Aprile, viale Trastevere, Largo Loria, corso Trieste, viale Somalia, viale dei Colli Portuensi, via Laurentina, Largo Loria o via dei Prati Fiscali, così come quello presso la stazione Termini (aperto 24h).

Clicca qui per vedere l'elenco completo dei centri commerciali, negozi e supermercati aperti a Roma e provincia durante il Ferragosto 2018.

SUPERMERCATI E NEGOZI APERTI A MILANO E PROVINCIA

Occhio agli orari di negozi e supermercati per la giornata di Ferragosto 2018 a Milano. Molti negozianti hanno deciso di godersi una giornata di meritato riposo, anche se in tanti resteranno con le serrande alzate almeno per buona parte di mercoledì 15 agosto. Catene come Ikea, Leroy Merlin, Unieuro, Mediaworld, tranne poche eccezioni resteranno chiuse. Se qualcuno ha dimenticato l'occorrente per il proprio pic-nic di Ferragosto, dunque, dovrà rinunciarvi del tutto! Se invece avete dimenticato di fare la spesa e vi siete ridotti solo all'ultimo, niente paura: i supermercati di Via Piave e di Viale Papiniano resteranno regolarmente aperti. Stesso discorso per i punti vendita Pam (con qualche eccezione per i negozi di viale Tibaldi e Via Tolstoj). Serrande alzate per gli acquisti di Ferragosto da effettuare in super tranquillità, senza quindi dover combattere con le solite file alle casse anche nei punti vendita Sma, alla Standa di via Torino e negli Unes di viale Premuda e di via Spallanzani.

Clicca qui per vedere l'elenco completo dei centri commerciali, negozi e supermercati aperti a Milano e provincia durante il Ferragosto 2018.

© Riproduzione Riservata.